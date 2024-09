O Hezbollah, grupo militante apoiado pelo Irã, está enfrentando uma crise chocante após uma série de explosões ligadas a seus dispositivos de comunicação, especificamente pagers. Em uma tarde fatídica, esses dispositivos começaram a explodir, resultando na morte de nove pessoas e ferindo mais de 2.800 outras. O grupo acusou Israel de adulterar seus pagers, alegando que as explosões foram resultado de um ataque coordenado.

O que aconteceu?

O que é um Pager e por que pagers desatualizados são usados ​​pelo Hezbollah? Um olhar mais atento às explosões no Líbano

As explosões ocorreram por volta das 15h30, horário local, e foram relatadas como tendo sido capturadas por várias câmeras de vigilância em todo o Líbano. A declaração do Hezbollah sugere que agências de inteligência israelenses podem ter armado os pagers com explosivos. Apesar das sérias acusações, Israel ainda não respondeu oficialmente.

As explosões enviaram ondas de choque pela comunidade, levando a condenações generalizadas e especulações sobre o uso contínuo de pagers, uma tecnologia de comunicação mais antiga.

O que é um Pager?

Pagers, também conhecidos como beepers, são pequenos dispositivos alimentados por bateria projetados para alertar os usuários por meio de sons ou vibrações. Patenteados pela primeira vez em 1949, esses dispositivos se tornaram populares nas décadas de 1980 e 1990, mas sofreram um forte declínio com o surgimento dos telefones celulares.

Tipos de Pagers

Existem dois tipos principais de pagers:

1. Pagers unidirecionais: Esses só podem receber mensagens. 2. Pagers bidirecionais: Esses podem enviar e receber mensagens.

Apesar de seu declínio, os pagers ainda são usados ​​em campos específicos, como saúde e serviços de emergência, devido à sua confiabilidade e eficácia em situações em que as redes celulares podem falhar.

Por que os pagers ainda estão em uso?

O Hezbollah continua a usar pagers principalmente por sua baixa rastreabilidade em comparação com os telefones celulares modernos. Esses dispositivos deixam uma pegada eletrônica mínima, tornando-os menos vulneráveis ​​a hacking ou vigilância. Sua capacidade de funcionar em áreas com cobertura móvel ruim é outra vantagem significativa.

Em ambientes de alto risco, como os enfrentados pelo Hezbollah, a necessidade de comunicação segura e confiável é crítica. Os pagers permitem mensagens essenciais sem exigir internet ou redes celulares, que podem ser confiáveis ​​durante crises.

O lado técnico dos pagers

Os pagers funcionam usando frequências de rádio dedicadas, permitindo comunicação confiável por meio do envio e recebimento de mensagens. Uma de suas vantagens significativas é sua vida útil da bateria mais longa, que pode durar vários dias com uma única carga – um recurso essencial para profissionais que trabalham em situações de emergência.

No entanto, os problemas de segurança relacionados às baterias de lítio usadas em pagers não devem ser negligenciados. Essas baterias podem apresentar riscos se superaquecidas, potencialmente levando a fumaça, derretimento ou até mesmo incêndio. As baterias de lítio, comumente encontradas em vários produtos de consumo como telefones celulares, laptops e carros elétricos, podem se inflamar em temperaturas de até 590°C (1.100°F).

A causa das explosões

Funcionários do Hezbollah sugeriram que as explosões foram uma “operação de segurança” deliberada direcionada a seus dispositivos de comunicação. As investigações iniciais sugerem que as baterias de lítio comumente usadas em pagers podem ter sido um fator, pois podem superaquecer e potencialmente inflamar. No entanto, os relatórios confirmaram que os pagers usados ​​pelo Hezbollah foram modificados, contendo explosivos ocultos implantados pela inteligência israelense.

O lote de pagers, destinado ao uso do Hezbollah, foi relatado como interceptado por agências israelenses, o que permitiu a fixação de explosivos que poderiam ser acionados remotamente.

Essas explosões de pager destacam as vulnerabilidades enfrentadas por grupos como o Hezbollah em sua busca por comunicação segura. Embora os pagers já tenham sido um meio confiável de mensagens, seu uso atual levanta questões sobre segurança e o quanto os adversários irão em conflitos modernos. À medida que essa situação se desenrola, as implicações para o Hezbollah e a segurança regional permanecem significativas.