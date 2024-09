Oficial israelita propõe a passagem segura para Yahya Sinwar em trocas para os reféns

Num desenvolvimento significativo relacionado com o conflito de Israel-Hamas, um funcionário israelita sugeriu a possibilidade de conceder o líder do Hamas, Yahya Sinwar, a passagem segura de Gaza em troca da libertação de todos os restantes reféns detidos pelo Hamas.

No domingo, o coordenador de Israel para os reféns e os desaparecidos recentemente indicados que se os 101 reféns forem devolvidos, Israel poderia considerar permitir a Sinwar e qualquer associação de associação segura de Gaza. Anteriormente, numa entrevista à CNN, Hirsch descreveu Sinwar como um “chefe terrorista” e comparou-o a “o novo Hitler”.

Mas, numa entrevista a Bloomberg, Hirsch confirmou que Israel já ofereceu uma passagem segura a Sinwar, à sua família, e quaisquer outros que o queiram acompanhar.

Salientou que o retorno dos reféns, juntamente com a desmilitarização e a desradicalização de Gaza, são componentes essenciais do acordo proposto.

No entanto, não há provas que sugiram que Yahya Sinwar esteja interessado em deixar Gaza, revela o diplomata à CNN. De acordo com o diplomata, Sinwar considera que a sua segurança é mais segura em Gaza do que noutros países como o Irão ou o Líbano.

Para não versados, Yahya Sinwar, uma figura chave no Hamas, é acusado por Israel de ministrar os ataques de 7 de Outubro que resultaram na morte de 1.200 pessoas e no rapto de mais de 250 reféns.