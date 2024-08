ONU insta Paquistão a abordar desaparecimentos forçados e reformar leis sobre blasfêmia

O Comité das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial divulgou as suas conclusões sobre o Paquistão e apelou à nação para que tomasse as medidas necessárias para investigar e processar denúncias de desaparecimentos forçados, informou o The Balochistan Post.

O Paquistão foi instado pela ONU a ratificar a Convenção Internacional para a Protecção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados e a atribuir fundos suficientes para criar e implementar políticas destinadas a pôr fim aos desaparecimentos forçados, especialmente aqueles que afectam grupos étnicos marginalizados como os Baloch.

O Comité das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial divulgou o seu relatório sobre o Paquistão numa reunião na sexta-feira em Genebra.

O comité apelou a Islamabad para investigar e processar denúncias de desaparecimentos forçados envolvendo políticos, funcionários públicos, defensores dos direitos humanos e líderes de grupos étnicos e etnorreligiosos, informou o The Balochistan Post.

O comité sublinhou que os indivíduos considerados culpados devem responder pelos seus actos e receber punições adequadas aos seus crimes. O painel da ONU sugeriu ainda que o governo do Paquistão oferecesse às vítimas e às suas famílias soluções adequadas, que deveriam incluir reabilitação, restituição, garantias de não repetição, cessação e compensação.

Além disso, apelou também à reforma ou revogação das leis sobre blasfémia do Paquistão, especialmente aquelas que impõem penas severas, como a prisão perpétua ou a pena de morte.

A comissão sublinhou que estas leis devem ser específicas, não amplas ou vagas, e devem estar alinhadas com as normas internacionais de direitos humanos.

A comissão abordou as disparidades económicas, instando o Paquistão a reduzir a pobreza e o desemprego entre os grupos étnicos marginalizados, incluindo os Balúchis. Recomendou a facilitação da igualdade de acesso às oportunidades de emprego, a prestação de formação e apoio ao desenvolvimento de pequenas empresas, a adopção de medidas institucionais para aumentar o reinvestimento nas comunidades locais – incluindo as do Baluchistão – a partir das receitas geradas pela exploração dos recursos naturais, e a exigência de consultas exaustivas com as comunidades afectadas para obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de conceder licenças para exploração de recursos.

O comité da ONU também exigiu que a habitação e as condições de vida fossem melhoradas em locais onde os grupos minoritários étnicos estão concentrados, com foco nas infra-estruturas e no acesso a serviços essenciais de bem-estar social, como energia, água potável e instalações sanitárias.

A comissão instou finalmente o Paquistão a investigar rigorosamente todas as queixas de assédio, intimidação e uso excessivo da força por parte dos agentes de segurança e responsáveis ​​pela aplicação da lei, especialmente nos pontos de controlo.

(Com entradas ANI)