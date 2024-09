Paquistão: 13 feridos em ataque com bomba a um furgão da polícia no Sul de Waziristão

Uma bomba controlada remotamente explodiu perto de um furgão da polícia no Wana Rustam Bazar, no Sul de Waziristão, na segunda-feira, ferindo 13 pessoas, incluindo seis policiais e sete civis.

O ataque ocorreu na Kir Kot Road, um local onde a polícia estava fornecendo segurança para uma campanha anti-pólio em andamento, segundo um funcionário do hospital que falou com a Geo News.

Oficiais da polícia confirmaram que chegaram rapidamente ao local da explosão após o incidente ser relatado. Equipes de resgate chegaram rapidamente e transportaram os feridos para o Hospital de Sede Distrital de Wana. Uma das vítimas gravemente feridas foi posteriormente transferida para Dera Ismail Khan para tratamento médico avançado.

O Superintendente Médico Hamad Mahmood relatou que o hospital recebeu tanto civis quanto policiais entre os feridos. O ataque teve como alvo específico um dos dois veículos policiais designados para proteger os trabalhadores de poliomielite na área.

A polícia fechou a região ao público e uma investigação sobre o incidente está em andamento para identificar e prender os responsáveis, informou a Geo News.

O Oficial de Saúde Distrital Inayat Rahman observou que a campanha anti-pólio no distrito começou hoje, com o objetivo de vacinar aproximadamente 70.000 crianças com cinco anos ou mais. Para garantir a segurança dos 297 times de poliomielite envolvidos na campanha, 480 policiais foram deslocados por todo o distrito.

O ataque sublinha os riscos contínuos enfrentados tanto pelas forças de segurança quanto pelos trabalhadores de poliomielite nas regiões noroeste do Paquistão, conhecidas por sua volatilidade e desafios de segurança.

Este incidente destaca os perigos persistentes enfrentados pelos times de poliomielite e pelos agentes de segurança em áreas propensas a conflitos. Ao longo da última década, vários ataques contra trabalhadores de poliomielite foram relatados, contribuindo para um clima de medo entre os envolvidos nos esforços de vacinação, relatou a Geo News.

No início deste ano, ataques separados nos distritos de Tank e Dera Ismail Khan também resultaram em ferimentos a policiais em serviço de poliomielite, enfatizando as ameaças contínuas enfrentadas nessas áreas.

