Por que o Google está enfrentando um julgamento antitruste pela segunda vez?

O Google comparecerá perante os promotores antitruste dos EUA na segunda-feira, 9 de setembro, em Alexandria, Virgínia. Durante esta sessão, o Departamento de Justiça tentará provar que a empresa prejudicou a concorrência na tecnologia de publicidade online. Este é o segundo encontro recente do gigante da busca com o Departamento de Justiça.

O Google comparecerá perante os promotores antitruste dos EUA na segunda-feira, 9 de setembro, em Alexandria, Virgínia. Durante esta sessão, o Departamento de Justiça tentará provar que a empresa prejudicou a concorrência na tecnologia de publicidade online. Este é o segundo encontro recente do gigante da busca com o Departamento de Justiça.

Os promotores argumentam que o Google exerce um controle significativo sobre a estrutura tecnológica que apoia a disseminação de notícias e informações em sites, processando mais de 150.000 vendas de anúncios online a cada segundo.

Este caso é crucial para os reguladores antitruste dos EUA que buscam desafiar os monopólios percebidos na grande tecnologia, uma tarefa que continuou tanto durante as administrações Trump quanto Biden.

O Google domina estrategicamente as ferramentas de publicidade em sites?

O Departamento de Justiça alega que o Google utilizou uma estratégia complexa para dominar as ferramentas de publicidade em sites, o que inclui a aquisição de outras empresas, a imposição de restrições ao uso de suas ferramentas por clientes e a manipulação de leilões de anúncios.

Em resposta, o Google nega essas alegações, afirmando que elas interpretam erroneamente os esforços legais da empresa para desenvolver sua tecnologia e apoiar seus clientes. A empresa também argumenta que os promotores ignoram o fato de que o mercado de publicidade digital se deslocou para aplicativos e TV conectada, onde o Google enfrenta uma concorrência significativa.

Se a juíza federal Leonie Brinkema determinar que o Google violou a lei, ela considerará então o pedido dos promotores para que o Google se desfaça de pelo menos o Google Ad Manager, uma plataforma que engloba o servidor de anúncios e a bolsa de anúncios do Google.

O analista financeiro Wedbush relatou que as ferramentas de publicidade do Google contribuíram com 20 bilhões de dólares, ou 11% da receita bruta da empresa em 2020, e aproximadamente 1 bilhão de dólares, ou 2,6%, do lucro operacional desse ano. Em 2020, o Ad Manager representava 4,1% da receita e 1,5% do lucro operacional, de acordo com a pesquisa da Wedbush e os documentos judiciais. Os números mais recentes foram redigidos dos registros judiciais.

Monopólios das grandes tecnologias sob escrutínio

Karen Dunn, sócia do Paul, Weiss e figura chave na preparação de debates para vários democratas proeminentes, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, está liderando a equipe de defesa do Google.

A equipe jurídica do governo é dirigida por Julia Tarver Wood, uma advogada experiente que ingressou no Departamento de Justiça no ano passado. Ela trabalhou anteriormente no Paul, Weiss, representando clientes como American International Group, Mastercard e Amazon.com.

Espera-se que o julgamento, que durará várias semanas, inclua depoimentos do Google e de seus concorrentes na indústria de publicidade digital, como Trade Desk e Comcast, bem como de editores como News Corp e Gannett, que, segundo os promotores, foram negativamente afetados pelas ações do Google.

Este caso faz parte de uma série mais ampla de ações contra os supostos monopólios das grandes tecnologias. Recentemente, o Departamento de Justiça obteve uma decisão contra o Google em um caso separado relacionado à sua dominância na pesquisa online e também está processando a Apple. Além disso, a Comissão Federal de Comércio dos EUA está perseguindo casos contra Meta Platforms, a empresa-mãe do Facebook, e a Amazon.