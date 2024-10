O presidente Putin afirmou que o possível uso de tropas norte-coreanas pela Rússia é uma decisão exclusiva do país, enfatizando o direito de Moscovo de garantir sua segurança em meio às discussões com a OTAN.

Em uma declaração ousada na sexta-feira, o presidente Vladimir Putin reafirmou que a decisão de desdobrar tropas norte-coreanas é uma questão que diz respeito apenas à Rússia. Esta declaração segue relatos dos Estados Unidos indicando que a Coreia do Norte enviou aproximadamente 3.000 soldados para a Rússia, potencialmente para serem desdobrados na Ucrânia. Essa medida foi interpretada pelas nações ocidentais como uma escalada significativa no conflito em andamento.

As observações de Putin ocorrem em meio a tensões aumentadas na Europa Oriental, especialmente em relação às aspirações da Ucrânia de se juntar à OTAN. Ele indicou que, se a Ucrânia buscar a adesão à OTAN, a Rússia tem o direito de tomar as medidas necessárias para proteger sua própria segurança. “Quando tivermos que decidir algo, decidiremos… mas é nossa decisão soberana se vamos aplicar isso, se não vamos, se precisamos”, afirmou Putin em uma entrevista à televisão estatal russa. “Este é o nosso negócio.”

A posição do Kremlin reflete uma narrativa geopolítica mais ampla, onde o Ocidente mantém que a Ucrânia tem o direito de garantir sua segurança através de alianças, seja com a OTAN ou de forma independente. Putin enfatizou que quanto mais cedo as nações ocidentais reconhecerem os limites de sua abordagem em relação à Rússia, melhor será para todas as partes envolvidas, especialmente para o próprio Ocidente.

O Papel da Coreia do Norte no Conflito

Relatórios da inteligência militar da Ucrânia revelaram que as primeiras unidades norte-coreanas, treinadas na Rússia, já foram desdobradas na região de Kursk. Esta área viu conflitos significativos, especialmente quando as forças ucranianas obtiveram avanços em agosto. O potencial desdobramento de tropas norte-coreanas representa uma parceria estratégica que pode influenciar as dinâmicas da guerra.

Em junho, durante uma visita a Pyongyang, Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un formalizaram sua cooperação militar através de um acordo abrangente de parceria estratégica. Este pacto inclui uma cláusula de defesa mútua que estabelece que, se qualquer um dos países for atacado, o outro fornecerá assistência militar e outras formas de apoio.

Resposta dos EUA e Tensões Contínuas

Embora Putin não tenha refutado as afirmações dos EUA sobre o desdobramento de tropas norte-coreanas, ele defendeu a prerrogativa da Rússia em gerenciar suas relações de defesa. Ele acusou o Ocidente de agravar a situação na Ucrânia e reiterou a soberania da Rússia em determinar suas estratégias militares.