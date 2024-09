Quem é Ryan Wesley Routh? Conheça o suposto atirador no Trump’s Golf Club, na Flórida

Um homem de 58 anos com um longo histórico criminal foi preso depois de supostamente apontar um AK-47 para o ex-presidente Donald Trump durante uma partida de golfe no Trump International Golf Club em West Palm Beach, Flórida. As autoridades estão investigando o incidente como uma possível tentativa de assassinato contra Trump, que saiu ileso e foi rapidamente escoltado para fora do local.

O suspeito, identificado como Ryan Wesley Routh, foi preso depois que agentes do Serviço Secreto abriram fogo. Os agentes notaram o cano de um AK-47 surgindo através de uma cerca, a apenas uma tacada de distância de onde Trump estava jogando golfe. A rápida resposta das autoridades garantiu a segurança do ex-presidente.

O longo histórico criminal do suspeito

Ryan Wesley Routh, da Carolina do Norte, tem um longo histórico de prisões que remonta aos anos 90. As acusações ao longo dos anos incluem posse de drogas e dirigir sem licença e sem seguro. Em 2002, ele se envolveu em um confronto dramático com a polícia depois de se barricar em seu escritório após sacar uma arma durante uma parada de trânsito.

Routh mudou-se para o Havaí em 2017, onde os registros mostram que ele começou uma nova vida. Ele fundou uma empresa de construção especializada na construção de moradias para desabrigados, de acordo com seu perfil no LinkedIn. No entanto, seu comportamento criminoso parece ter ressurgido neste incidente recente.

Agentes do Serviço Secreto impedem tentativa de assassinato

No domingo, 15 de setembro de 2024, o ex-presidente Donald Trump e agentes do Serviço Secreto jogavam golfe quando notaram uma figura suspeita perto de uma cerca na sexta tacada. De acordo com as autoridades, Routh carregava um AK-47, duas mochilas e uma câmera GoPro.

Em questão de segundos, os agentes abriram fogo contra Routh, que abandonou a arma e o equipamento e fugiu em um SUV. Ele foi preso após uma breve perseguição, garantindo a segurança de todos no clube de golfe.

“Este não é apenas um homem aleatório com um AK-47 do lado de fora do clube do Trump”, disse um oficial, destacando a gravidade do incidente.

Reação de Trump e declaração de sua equipe de campanha

Pouco depois do incidente, a equipe de campanha de Trump emitiu uma declaração confirmando a segurança do ex-presidente. Trump também foi às redes sociais para tranquilizar seus seguidores:

“Ouvi tiros perto de mim, mas antes que os rumores se espalhassem, queria contar-lhes pessoalmente: estou bem e seguro!” ele escreveu. “Nada vai me parar. Eu NUNCA vou desistir! Obrigado pelo seu apoio contínuo. Unidade. Paz. Vamos fazer a América grande novamente. Deus abençoe todos vocês.”

A comunicação rápida de sua equipe ajudou a aliviar os temores e evitar a disseminação de informações erradas. Trump confirmou que não recuaria devido ao incidente.

Investigação e reações públicas

As autoridades estão tratando o incidente como uma tentativa de assassinato em potencial, devido à presença do AK-47 e ao comportamento estranho de Routh. Agora, estão investigando os motivos de Routh e se ele agiu sozinho ou como parte de um plano maior.

Lucas Tomlinson, da Fox News, confirmou que os agentes do Serviço Secreto atiraram após perceberem que Routh estava levantando um AK-47. A rápida intervenção dos agentes provavelmente evitou um resultado mortal.

As reações públicas ao incidente foram uma mistura de preocupação e alívio. Os apoiadores de Trump expressaram gratidão por sua segurança, enquanto outros demonstraram preocupação com o possível ataque a uma figura política de destaque.

A história ainda está se desenrolando e mais detalhes surgem com o passar do tempo. As autoridades continuam investigando as ações e motivações de Routh.