Rapper britânico Yung Filly é preso por acusações de estupro e agressão após apresentação em Perth

O rapper britânico e sensação do YouTube Yung Filly, também conhecido como Andres Felipe Valencia Barrientos, ganhou as manchetes após sua recente prisão na Austrália. O artista de 29 anos enfrentou um tribunal em Perth com sérias acusações, incluindo estupro e agressão, durante sua turnê no país.

Barrientos foi preso em Brisbane e posteriormente extraditado para Perth após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher na casa dos 20 anos. O incidente alegado ocorreu em seu hotel, após uma apresentação no Bar120, uma casa noturna localizada nos subúrbios do norte de Perth, no dia 28 de setembro. No total, Barrientos enfrenta várias acusações: quatro contagens de penetração sexual sem consentimento, três contagens de agressão que causaram danos corporais e uma contagem de obstrução da respiração de uma pessoa ao aplicar pressão em seu pescoço.

Durante sua aparição no Tribunal de Magistrados de Perth, Barrientos foi representado pelo advogado Seamus Rafferty SC, que apresentou um pedido de fiança em seu nome. No entanto, a promotoria da polícia de Western Australia, liderada por Julius Depetro, se opôs a esse pedido. Eles argumentaram que as provas contra Barrientos são substanciais, citando imagens de câmeras de segurança e evidências fotográficas que apoiam as alegações.

Depetro também levantou preocupações sobre a significativa presença nas redes sociais de Barrientos, que possui mais de 8 milhões de seguidores em plataformas como YouTube, Instagram e TikTok. Essa influência levanta temores sobre uma possível interferência de testemunhas, pois seu extenso público poderia complicar os processos legais. Além disso, ele observou que Barrientos não tem vínculos com a Western Australia, residindo em vez disso no Reino Unido e sendo originalmente da Colômbia, aumentando o risco de ele fugir da jurisdição.

Discussões sobre Fiança

A acusação enfatizou a gravidade dos supostos atos violentos, afirmando que estavam “fora dos limites”. Eles argumentaram que a riqueza de Barrientos, estimada em cerca de $700.000 a partir de suas atividades nas redes sociais, complica ainda mais a situação, tornando as condições de fiança padrão inadequadas.

Em contrapartida, o advogado de Barrientos, Rafferty, sustentou que a fama de seu cliente não deveria justificar condições de fiança diferentes. Ele pediu uma garantia de $100.000 e sugeriu medidas protetivas, como uma restrição sobre postagens nas redes sociais sobre o caso. No entanto, ele se opôs a uma proibição total do uso de redes sociais, apontando que isso é essencial para a subsistência de Barrientos.

Próximos Passos no Processo Legal

A magistrada Tanya Watt decidiu aceitar uma submissão escrita em vez de ter os fatos lidos em voz alta no tribunal. Ela adiou a audiência para considerar o pedido de fiança e planeja retomar mais tarde hoje. O resultado deste caso pode ter implicações significativas para a carreira e a vida pessoal de Barrientos, à medida que os processos legais continuam a se desenrolar nas próximas semanas.