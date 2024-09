Rússia Afirma Ter Recuperado Controle Sobre 10 Assentamentos de Kursk Anteriormente Capturados Pela Ucrânia

O ministério da Defesa russo anunciou em 12 de setembro que soldados russos haviam recuperado o controle sobre 10 assentamentos na Oblast de Kursk que haviam sido capturados anteriormente pela Ucrânia. Essa atualização seguiu relatórios que sugeriam que Moscovo havia lançado um contra-ataque na região contestada, que está parcialmente controlada pelas forças ucranianas desde o início da incursão transfronteiriça em 6 de agosto.

O presidente Volodymyr Zelensky confirmou esses relatórios em 12 de setembro, afirmando durante uma conferência de imprensa com o presidente lituano Gitanas Nausėda que as operações estavam ocorrendo conforme o planejado.

Uma das aldeias que, segundo relatos, foi recapturada pela Rússia, Snagost, está localizada a cerca de 30 quilômetros a oeste da cidade russa de Sudzha, controlada pela Ucrânia, e cerca de 10 quilômetros ao norte da fronteira ucraniana.

Situação Se Deteriora Na Oblast De Kursk

Em 11 de setembro, o grupo de monitoramento crowdsourcing ucraniano DeepState relatou que a situação no flanco ocidental das forças ucranianas na Oblast de Kursk havia piorado. Eles notaram que os russos haviam intensificado as operações de ataque, transportando veículos blindados através do rio Seim e outros rios menores. A Ucrânia havia anteriormente atacado pontes e passagens de barcaça sobre o rio Seim, aparentemente para isolar as tropas russas no distrito de Glushkovsky.

Em 6 de setembro, Zelensky havia declarado que a Ucrânia controlava mais de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos na Oblast de Kursk. Kiev indicou que a incursão visava desviar as forças russas do Donbas e evitar novos ataques russos transfronteiriços da Oblast de Kursk.

Ofensiva Ucraniana e Contra-ataque Russo

A Ucrânia lançou sua ofensiva com o objetivo aparente de desviar o foco da Rússia de seu avanço para o leste da Ucrânia. A ofensiva agora reivindica o controle de até 1.300 quilômetros quadrados (500 milhas quadradas) de território russo. Apesar disso, as forças russas continuaram a capturar aldeias no leste da Ucrânia e estão se aproximando da cidade estratégica de Pokrovsk.

Analistas do Institute for the Study of War, com sede nos EUA, observaram que a escala, o alcance e o futuro dos contra-ataques russos eram incertos e que era muito cedo para tirar conclusões definitivas. Uma conta nas redes sociais associada a uma brigada ucraniana relatou que as forças russas haviam iniciado inesperadamente seu ataque perto de Snagost, forçando os ucranianos a lançar uma contraofensiva.

O especialista militar russo Anatoly Matviychuk informou ao jornal Moskovsky Komsomolets que mais de 100 quilômetros quadrados de território haviam sido recuperados e afirmou que as reservas, reforços e suprimentos logísticos do inimigo não poderiam mais alcançar a região de Kursk. O exército russo estava supostamente surpreso com a escala e a intensidade da incursão ucraniana na região de Kursk no início do mês passado.

Forças Russas A Apenas Alguns Quilômetros De Pokrovsk

Moscovo ficou surpreendido com a facilidade com que as forças ucranianas tomaram cidades e aldeias, incluindo Sudzha. No entanto, o presidente Vladimir Putin declarou quase um mês depois que esses esforços haviam falhado. Ele mencionou que as forças ucranianas haviam tentado desestabilizar a Rússia forçando os movimentos das tropas e interrompendo a ofensiva em áreas-chave, especialmente no Donbas. Putin argumentou que a ofensiva ucraniana não havia alcançado seu objetivo pretendido e, em vez disso, avançou o principal objetivo de Moscovo de capturar o Donbas, que inclui as regiões industriais ucranianas de Donetsk e Luhansk.

As forças russas estão agora a apenas alguns quilômetros de Pokrovsk e da cidade vizinha Myrnohrad, com intensos combates relatados nas abordagens a Pokrovsk. Um viaduto entre as duas cidades foi destruído durante a noite de quarta para quinta-feira, e o chefe regional de Donetsk relatou que uma linha de abastecimento de água para Pokrovsk havia sido cortada, embora a cidade ainda tivesse acesso a vários poços.

Enquanto isso, um ataque com drones russos na cidade ucraniana de Konotop, um ponto crucial para os preparativos da campanha de Kursk de Kiev, resultou em 14 pessoas feridas. Promotores na região fronteiriça de Sumy divulgaram fotografias mostrando blocos de apartamentos danificados na cidade. O ataque também causou uma interrupção de energia em Konotop, com autoridades relatando danos significativos à infraestrutura de energia.