Sergei Shoigu, alto oficial de segurança russo, encontra Kim Jong Un da Coreia do Norte em Pyongyang

O alto oficial de segurança russo Sergei Shoigu realizou conversas com o líder norte-coreano Kim Jong Un durante sua visita a Pyongyang na sexta-feira, de acordo com agências de notícias russas. A visita ocorreu em um momento crucial no conflito na Ucrânia, pelo qual os Estados Unidos afirmam que a Coreia do Norte forneceu munições e mísseis balísticos para a Rússia.

Os EUA e seus aliados estão considerando se devem permitir que a Ucrânia use mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente para atingir profundidades na Rússia. O presidente Vladimir Putin declarou que, se isso acontecer, significará que o Ocidente está diretamente em conflito com a Rússia.

Transferências de armas entre Rússia e Coreia do Norte?

Moscou e Pyongyang negaram transferências de armas, mas se comprometeram a fortalecer seus laços militares. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia ampliou sua relação com a Coreia do Norte, e Kim recebeu Putin para uma visita de estado em junho.

Shoigu, que foi ministro da Defesa da Rússia até maio, é agora o secretário do Conselho de Segurança, que inclui Putin, seus líderes militares e de inteligência, e outros altos funcionários.

De acordo com a agência de notícias estatal RIA, o Conselho de Segurança relatou que houve uma “troca substancial de opiniões” com os homólogos coreanos sobre várias questões bilaterais e internacionais como parte do diálogo estratégico contínuo. As reuniões foram descritas como ocorrendo em uma “atmosfera excepcionalmente confiável e amigável” e foram esperadas para contribuir significativamente para a implementação dos acordos feitos entre Putin e Kim durante sua cúpula três meses antes.

Relacionamento entre Rússia e Coreia do Norte

Putin recentemente visitou a Coreia do Norte pela segunda vez, a primeira foi em 2000 no início de seu mandato presidencial, quando Kim Jong Il, pai do atual Kim, ainda era o líder supremo. Além disso, o relacionamento entre Rússia e Coreia do Norte, embora não tão robusto quanto na era soviética, evoluiu de meras cortesia para benefícios mútuos, causando preocupação no Ocidente.

O Kremlin indicou que há potencial para “relações muito profundas” entre Rússia e Coreia do Norte. Embora tenha afirmado que isso não deveria ser motivo de preocupação, sugeriu que aqueles que consideram opor-se aos laços crescentes devem reavaliar.

Há muita especulação sobre as necessidades exatas de ambas as partes, que parecem girar em torno da segurança dos suprimentos. O cientista político e aliado de Putin, Sergei Markov, sugere que a Rússia provavelmente está buscando munição, trabalhadores da construção e até mesmo voluntários para a linha de frente ucraniana. Em troca, a Coreia do Norte poderia receber produtos russos e apoio tecnológico para seus objetivos militares, incluindo o avanço de seu programa de mísseis de longo alcance para potencialmente atingir os EUA, segundo Markov.

A Rússia precisa da Coreia do Norte para sustentar seu conflito na Ucrânia

Não há dúvida de que a Rússia precisa sustentar seu conflito na Ucrânia. Um relatório recente da Bloomberg, citando o ministério da Defesa da Coreia do Sul, sugere que a Coreia do Norte forneceu quase cinco milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. Para a Rússia, encontrar um parceiro que compartilhe seu desdém pelas sanções e pelo Ocidente – e, portanto, esteja disposto a negociar – é uma vantagem significativa.

A Rússia e a Coreia do Norte estão entre os países mais sancionados globalmente, com a Coreia do Norte enfrentando sanções por seu desenvolvimento de armas nucleares e testes de mísseis balísticos. No início deste ano, Moscovo desferiu um golpe sério contra as sanções a Pyongyang ao vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava a prorrogação do painel de supervisão.

Esse gesto diplomático pode refletir uma amizade genuína entre os dois líderes, embora seja provavelmente cautelosa e de natureza comercial. Em fevereiro, Putin deu a Kim uma limusine russa de luxo, o que violou as sanções da ONU. Kim descreveu recentemente a Coreia do Norte como um “irmão de armas invencível” ao lado da Rússia em uma mensagem ao presidente Putin. No entanto, isso pode ser impulsionado por interesses comerciais e pela falta de alternativas.

A Rússia encontra maneiras de contornar as sanções ocidentais

Essencialmente, a Coreia do Norte é agora mais valiosa para uma Rússia isolada, e a Coreia do Norte reconhece que Moscovo precisa de aliados.

Ao visitar a Coreia do Norte, a Rússia pode mostrar a seus críticos que pode e agirá como desejar. A Rússia pode encontrar maneiras de contornar as sanções ocidentais, convencer outros a violar sanções e estabelecer novos relacionamentos internacionais apesar da chamada “operação militar especial”. Desde o início do conflito na Ucrânia, o presidente Putin tem promovido a ideia de que a dominância ocidental está diminuindo e tem procurado aqueles que concordam com ele ou estão abertos a essa visão.

Em um recente fórum econômico em São Petersburgo, um dos notáveis convidados de Putin foi o presidente do Zimbábue, outra nação afetada por sanções. A Rússia tem se mostrado ansiosa para exibir suas amizades globais, recebendo qualquer um insatisfeito com uma ordem mundial liderada pelos EUA, desde a Ásia até a América Latina e África.