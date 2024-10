Sinwar está morto: o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, confirma a morte do chefe do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou na quinta-feira que o chefe do Hamas e um dos mentores por trás dos horríveis ataques de 7 de outubro do ano passado, Yahya Sinwar, está morto, informou o Times of Israel.

O primeiro-ministro também instruiu seus assessores a informar as famílias dos reféns israelenses sobre a morte do chefe do Hamas.

Mais cedo hoje, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que três terroristas foram eliminados durante suas operações em Gaza, entre os quais estava o chefe do Hamas, Yahya Sinwar, cuja morte agora foi confirmada.

As IDF compartilharam uma postagem no X e escreveram: “Durante as operações das IDF em Gaza, 3 terroristas foram eliminados. As IDF e a ISA estão verificando a possibilidade de que um dos terroristas fosse Yahya Sinwar.”

Esse desenvolvimento ocorre semanas depois que Israel eliminou outro líder de alto perfil, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, por meio de ataques aéreos no Líbano.

Mais cedo, outro líder sênior do Hamas, Ismail Haniyeh, morreu no Irã. Embora Teerã e o Hamas tenham acusado Israel pelo ataque, Israel não aceitou nem negou a acusação.

Recentemente, as IDF eliminaram vários funcionários de alto escalão do Hamas, incluindo Rawhi Mushtaha, chefe do governo do Hamas em Gaza, e Sameh al-Siraj, que ocupava a pasta da segurança no escritório político do Hamas.

Na terça-feira, as IDF disseram que cerca de 20 operativos do Hamas foram mortos em ataques aéreos e combates corpo a corpo em Jabália no dia anterior, informou o Times of Israel.

As tropas também localizaram e destruíram um depósito de armas e outras armas no meio dos combates, de acordo com o exército.

“A operação continuará enquanto necessário, enquanto ataca sistematicamente e destrói completamente a infraestrutura terrorista na área”, disse o exército.

Na segunda-feira, as IDF chamaram os palestinos nas áreas de Beit Hanoun, Jabália e Beit Lahiya, no norte de Gaza, a evacuarem para a zona humanitária designada por Israel no sul da Faixa, conforme o Times of Israel.

Enquanto isso, na terça-feira, as IDF e a agência de segurança Shin Bet disseram que três terroristas do Hamas que participaram do ataque de 7 de outubro foram mortos em ataques aéreos nos últimos dias.

(Exceto pelo título, esta história não foi editada pela equipe do Newsx e é publicada a partir de um feed sindicado.)