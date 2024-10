O Papel Crítico dos Votantes Muçulmanos nas Eleições de 2024

À medida que a eleição geral nacional de 2024 se aproxima, os aproximadamente 2,5 milhões de eleitores muçulmanos nos EUA estão prontos para exercer um impacto significativo na paisagem política. Sua forte presença em estados-chave pode torná-los jogadores vitais na determinação dos resultados da corrida presidencial, bem como das eleições no Congresso e em nível local. Este relatório explora as inclinações políticas e as intenções de voto dos eleitores muçulmanos neste ano eleitoral crucial.

Com apenas duas semanas até o Dia da Eleição, a campanha da vice-presidente Kamala Harris está trabalhando urgentemente para recuperar o apoio de eleitores árabes e muçulmanos. Eles lançaram anúncios direcionados no Facebook, criaram canais no WhatsApp e distribuíram folhas informativas que destacam as declarações mais fortes de Harris sobre o conflito em Gaza. Em reuniões privadas em todo o país—especialmente em estados decisivos como Michigan, Georgia e Pennsylvania—os membros da campanha estão contatando eleitores que expressam relutância em participar, considerando opções de terceiros ou até mesmo pensando em votar no ex-presidente Donald Trump devido às políticas do governo Biden no Oriente Médio.

A mensagem central da campanha é clara: Harris demonstrou empatia pelos palestinos e pediu a Israel que cumprisse o direito internacional, enquanto Trump busca restabelecer um bloqueio de viagens direcionado a indivíduos de países muçulmanos e usou linguagem depreciativa em relação aos palestinos.

Apesar das dificuldades em obter dados de pesquisa confiáveis sobre essa demografia, entrevistas indicam que Harris está lutando para se conectar com eleitores árabes e muçulmanos, o que levanta preocupações para sua campanha à medida que o Dia da Eleição se aproxima.

Michigan é particularmente crítico, abrigando mais de 300.000 residentes de origem do Oriente Médio ou Norte da África. Em 2020, Biden venceu o estado por uma margem de quase 155.000 votos. No entanto, eleitores como Hussein Dabajeh, um libanês-americano de Dearborn, estão reconsiderando seu apoio. Dabajeh, que costuma votar no Partido Democrata, sente que não pode apoiar a chapa este ano, afirmando: “Você preferiria que sua família fosse impedida de entrar neste país ou que sua família fosse morta por um ataque aéreo israelense?” Ele planeja ir às urnas promovendo uma votação contra Harris, optando por escrever “Sem Genocídio” em vez de votar em qualquer um dos principais candidatos.

Desde sua nomeação, Harris tem se concentrado em reconstruir a coalizão que ajudou Biden a vencer em 2020. No entanto, o apoio da administração Biden a Israel, em meio à escalada da violência em Gaza e no Líbano, fragmentou o apoio tradicional dos democratas entre os árabes-americanos.

Crescimento da Insatisfação com a Administração Biden-Harris A insatisfação está crescendo entre os muçulmanos americanos em relação à política externa da administração Biden-Harris, especialmente no contexto do atual conflito entre Israel e Gaza. Grupos de advocacy, incluindo o crescente movimento “Abandon Harris”, estão instando os eleitores a rejeitá-la devido ao que percebem como uma falha em abordar adequadamente a crise humanitária em Gaza. Este movimento, que começou em estados decisivos como Michigan e Minnesota, agora está se expandindo para estados como a Georgia, destacando a crescente importância do voto muçulmano.

Algumas organizações, como o Pakistani American Public Affairs Committee (PAKPAC), foram mais longe, endossando Trump para a eleição de 2024, citando sua disposição para dialogar com o Paquistão durante seu primeiro mandato e a negligência percebida da administração Biden em relação às relações EUA-Paquistão.

O Poder dos Estados Decisivos Os números são reveladores. Estados como Michigan, Pennsylvania, Wisconsin e Minnesota foram decisivos na eleição de 2016, onde Trump venceu por margens mínimas. Em 2020, esses estados voltaram a Biden, mas as mudanças nos sentimentos dos eleitores, especialmente em relação a assuntos internacionais, fazem com que muitos eleitores muçulmanos se sintam negligenciados. Esse descontentamento pode levar os muçulmanos americanos a optar por candidatos de terceiros ou até mesmo por Trump.

A concentração das populações muçulmanas em áreas urbanas desses estados decisivos amplifica sua influência. Cidades como Detroit, Milwaukee e Filadélfia abrigam grandes comunidades muçulmanas, o que significa que até pequenas mudanças nas preferências de voto podem alterar os resultados eleitorais, criando desafios significativos para o Partido Democrata.

A Atração Surpreendente de Trump Apesar do controverso “banimento muçulmano” durante sua presidência, a atração de Trump por certos segmentos da comunidade muçulmana está crescendo. Muitos eleitores muçulmanos estão cada vez mais focados na política externa dos EUA, especialmente em relação aos seus países de origem. A disposição de Trump para se engajar com líderes do Paquistão, juntamente com sua retórica sobre acordos de paz no Oriente Médio, está ressoando com alguns eleitores.

Além disso, a postura firme de Trump em relação à China e seus esforços para fortalecer os laços econômicos com países como o Paquistão chamaram a atenção de quem prioriza as relações internacionais. Em contraste, a falha da administração Biden em advogar pela liberação de prisioneiros políticos no Paquistão levantou dúvidas sobre seu compromisso com a democracia e os direitos humanos.

Uma Mudança no Engajamento Político Comentadores políticos destacam que a crescente influência do bloco de eleitores muçulmanos em estados decisivos está moldando a política eleitoral americana. Como Ryan Girdusky observa, a política de imigração dos EUA “importou” uma base de eleitores poderosa capaz de mudar eleições. Os muçulmanos americanos não são mais participantes passivos; eles estão organizados, são vocais e influentes—um reflexo do papel que os grupos étnicos e religiosos desempenham em países como a Índia.

Com apenas 15 dias até as eleições, ambos os partidos devem reconhecer o papel crucial que os muçulmanos americanos podem desempenhar. Em estados acirradamente contestados, uma mudança no sentimento dos eleitores muçulmanos pode determinar o resultado. A campanha Biden-Harris precisa enfrentar essas questões diretamente para garantir vitórias em estados-chave, enquanto os esforços de Trump e seu foco nas relações EUA-Paquistão podem lhe proporcionar uma vantagem inesperada com esse importante bloco de eleitores.