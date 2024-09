Três israelitas mortos devido a ataque a tiro na Cisjordânia

À medida que as tensões entre Israel e a Palestina continuam, três israelitas perderam a vida num ataque armado no domingo.

De acordo com as autoridades israelitas, o seu veículo foi baleado perto de Hebron, na Cisjordânia. Segundo os militares, o tiroteio ocorreu no entroncamento de Idna Tarqumiyah.

As forças de segurança estão actualmente à procura activa dos perpetradores. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou que as vítimas eram três polícias e enfatizou a luta contínua contra o que chamou de “inimigo cruel”.

Referiu-se ainda às recentes mortes de seis reféns israelitas em Gaza, cujos corpos foram recuperados de um túnel no domingo.

Entretanto, centenas de soldados israelitas têm conduzido extensos ataques na Cisjordânia desde quarta-feira passada, tendo como alvo militantes islâmicos. Como resultado, foram feitos apelos internacionais à contenção.

Mas o Ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, membro do gabinete de segurança de Israel, pressionou para uma acção mais agressiva contra os militantes palestinianos, citando o ataque mortal do Hamas a Israel, a 7 de Outubro.