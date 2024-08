Três Mortos em Ataque com Faca no Festival de Solingen, Atacante Continua Foragido

Um ataque com faca durante o festival de 650 anos de Solingen, na Alemanha, deixou três mortos e três gravemente feridos na noite de sexta-feira. O agressor, cuja identidade é desconhecida, continua foragido, e o motivo ainda não está claro. O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, chamou o incidente de um “ataque direcionado contra a vida humana”.

O prefeito de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach, expressou profundo pesar, dizendo: “Parte-me o coração que tenha havido um ataque em nossa cidade.” O incidente segue outros recentes ataques com faca na Alemanha, gerando apelos por regulamentos mais rigorosos sobre o porte de facas em público.