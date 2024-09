Trump definido para reuniões importantes com Zelenskyy e Starmer em Nova York

O ex-presidente Donald Trump deve se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy na manhã de sexta-feira na Trump Tower, em Nova York. Esta reunião surge na sequência de um compromisso anterior com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na noite de quinta-feira e coincide com a presença de ambos os líderes na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Reunião em torno da incerteza

Trump confirmou o encontro com Zelenskyy durante uma conferência de imprensa na quinta-feira, apesar da incerteza anterior sobre a sua ocorrência. A relação entre Trump e Zelenskyy tem sido tensa, especialmente devido às críticas de Trump ao financiamento dos EUA à Ucrânia no meio do conflito em curso com a Rússia. Zelenskyy também questionou a abordagem de Trump para resolver a guerra, aumentando a tensão.

Críticas ao apoio dos EUA

Trump tem afirmado frequentemente que a Rússia não teria invadido a Ucrânia se ainda estivesse no poder, expressando cepticismo sobre o apoio contínuo dos EUA ao governo de Zelenskyy. Ele observou: “Continuamos a dar milhares de milhões de dólares a um homem que se recusa a fazer um acordo”, destacando as suas frustrações com a forma como Zelenskyy lidou com a situação.

Contexto da visita de Zelenskyy

Zelenskyy está em Washington para se reunir com autoridades dos EUA, incluindo o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Durante as suas discussões, espera-se que ele delineie o seu “plano de vitória” para a Ucrânia. A sua visita ocorre em meio a tensões crescentes em relação às suas críticas aos líderes republicanos e à sua gestão do conflito na Ucrânia.

Próximo cenário político

Estas reuniões com Zelenskyy, Starmer e outros líderes globais têm lugar poucas semanas antes das eleições presidenciais dos EUA, em 5 de Novembro, sublinhando a importância das relações internacionais no actual clima político.