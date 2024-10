Vietnã e China fortalecem laços com 10 novos acordos durante encontro de líderes

O Vietnã e a China deram passos notáveis para fortalecer as relações bilaterais ao assinar 10 acordos importantes durante a visita de três dias do Primeiro-Ministro chinês Li Qiang a Hanói. Esses acordos abrangem vários setores, incluindo agricultura, comércio e sistemas de pagamento transfronteiriços, refletindo o crescente compromisso das duas nações com a cooperação.

A China continua sendo o maior parceiro comercial do Vietnã, desempenhando um papel crucial em sua economia. Com um crescimento de 21% no comércio entre os dois países nos primeiros nove meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo 148 bilhões de dólares, esses acordos têm como objetivo aumentar ainda mais esses números.

Um acordo importante se concentra na cooperação agrícola, com o Primeiro-Ministro vietnamita Pham Minh Chinh pedindo à China que aumente as importações de produtos agrícolas vietnamitas. Chinh enfatizou a importância de agilizar o desembaraço aduaneiro nas fronteiras para facilitar um comércio mais suave, especialmente para produtos agrícolas.

Modernização das ligações ferroviárias transfronteiriças

Os dois países também discutiram a atualização de suas conexões ferroviárias transfronteiriças, um projeto de infraestrutura crítico voltado para modernizar os laços de transporte entre as duas nações. Ambas as partes assinaram um documento sobre o progresso das pesquisas de campo relacionadas às ligações ferroviárias transfronteiriças. O governo vietnamita instou a China a cooperar na implementação eficaz dos documentos assinados sobre as ligações ferroviárias e o desenvolvimento ferroviário moderno.

A rota ferroviária existente, que liga Kunming, no sul da China, a Hanói e à cidade portuária vietnamita de Haiphong, remonta à época colonial francesa. Enquanto o Vietnã continua a depender dessa rota, a China já avançou para atualizar seu lado da conexão com trens de alta velocidade modernos. No entanto, nenhum plano concreto ou estimativa de custo para a modernização das ligações ferroviárias entre os dois países foi anunciado.

Pagamentos transfronteiriços e crescimento econômico

Outro desenvolvimento importante foi a assinatura de um acordo entre a National Payment Corporation do Vietnã e a UnionPay International da China. Este acordo implementará sistemas de pagamento por código QR transfronteiriços entre os dois países, tornando as transações mais eficientes para empresas e consumidores de ambos os lados. O foco em pagamentos transfronteiriços sem costura destaca a importância econômica da integração financeira digital à medida que o comércio e os investimentos entre as duas nações continuam a crescer.

Esses acordos marcam uma nova fase de cooperação entre o Vietnã e a China, fortalecendo seus laços econômicos, comerciais e financeiros. Com ênfase no comércio agrícola, no desenvolvimento de infraestrutura e nos pagamentos transfronteiriços, ambas as nações visam construir uma parceria robusta que aumente a estabilidade e a prosperidade regional.