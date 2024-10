O presidente russo Vladimir Putin levantou novas preocupações de saúde após ser visto repetidamente coçando o rosto e as costas durante uma recente aparição pública. O comportamento do líder de 72 anos chamou a atenção enquanto se encontrava com oficiais esportivos em Ufa, a capital de Bashkortostan, onde também visitou um novo centro de esgrima. Putin foi observado esfregando a parte de trás da cabeça e coçando-se, levando a especulações sobre seu bem-estar após uma série de visitas ao hospital.

Esses incidentes ocorreram logo após o Kremlin rejeitar rumores sobre a saúde de Putin, insistindo que ele está em boas condições. A mídia estatal russa ecoou isso, afirmando que seus compromissos médicos eram “rotineiros” e não estavam relacionados a problemas de saúde graves. Putin, que se diz ter passado por tratamentos com Botox para manter uma aparência jovem, já havia sido visto se coçando durante eventos anteriores, alimentando ainda mais as especulações.

A situação incomum da visita de Putin foi agravada por medidas de segurança rigorosas que interromperam as escolas locais. As crianças foram instruídas a ficar em casa e participar de aulas online, com algumas escolas citando preocupações com infecções virais como motivo. No entanto, isso coincidiu com a participação de Putin no fórum “Rússia – Uma Potência Esportiva”, onde ele se encontrou com paralímpicos e criticou a politização do esporte pelos países ocidentais.

Durante o fórum, Putin também expressou preocupações sobre as barreiras financeiras que impedem crianças desfavorecidas na Rússia de participar de esportes. Ele pediu um retorno ao sistema da era soviética de acesso gratuito ao treinamento para jovens atletas talentosos, lamentando que as famílias agora são obrigadas a pagar por atividades esportivas. Recordando sua própria infância, Putin enfatizou que não poderia ter alcançado seu status como Mestrado em Esportes da URSS em Sambo e Judô se sua família tivesse sido sobrecarregada com custos. Ele pediu às autoridades que garantissem oportunidades esportivas gratuitas para famílias de baixa renda e famílias numerosas.

Esta rara aparição pública, juntamente com os incidentes de coceira, intensificou tanto as especulações sobre a saúde de Putin quanto as discussões sobre suas políticas em relação ao esporte e à educação.