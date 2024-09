Amazon planeja investir £ 8 bilhões no Reino Unido, criando milhares de empregos e impulsionando a economia

A Amazon, gigante de tecnologia dos EUA, anunciou planos para investir £8 bilhões (aproximadamente ₹87.000 crores) no Reino Unido nos próximos cinco anos, principalmente através de sua divisão de serviços web, Amazon Web Services (AWS). Esse investimento substancial deve criar milhares de empregos e impulsionar significativamente a economia do Reino Unido.

O investimento se concentrará na construção, operação e manutenção de centros de dados no Reino Unido, o que pode contribuir com £14 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do país e sustentar mais de 14.000 empregos anualmente ao longo da cadeia de suprimentos. O anúncio da Amazon é uma grande vitória para o recém-eleito governo trabalhista, que está priorizando o crescimento econômico como parte de sua agenda de “reconstrução” do país.

A ministra das finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, saudou o investimento como um sinal de recuperação econômica, afirmando: “Este investimento de £8 bilhões marca o início da recuperação econômica e mostra que a Grã-Bretanha é um lugar para fazer negócios.” Ela enfatizou o compromisso do governo de criar empregos e desbloquear investimentos para melhorar o país.

A Amazon Web Services está expandindo suas operações no Reino Unido para atender à crescente demanda por serviços de computação em nuvem, como espaço para servidores. Atualmente, a AWS atende a uma variedade de empresas e agências governamentais do Reino Unido, incluindo EasyJet, NatWest e Sainsbury’s.

Tanuja Randery, Vice-Presidente e Diretora Geral da AWS para Europa, Oriente Médio e África, classificou os próximos anos como “cruciais” para o futuro digital e econômico do Reino Unido. Ela destacou que a expansão da AWS ajudaria as empresas em todo o Reino Unido a adotar tecnologias avançadas como computação em nuvem e inteligência artificial (IA) para impulsionar a inovação, aumentar a produtividade e competir globalmente.

Os investimentos recentes da Amazon em outros países europeus, incluindo Alemanha, Espanha e França, indicam o compromisso da empresa em expandir suas operações de computação em nuvem na região. Essa expansão ocorre em meio às discussões em andamento na União Europeia sobre a criação de uma “nuvem soberana europeia” que reduziria a dependência dos gigantes tecnológicos americanos para armazenamento e processamento de dados.

Atualmente, a Amazon emprega 75.000 pessoas em mais de 100 locais no Reino Unido e investiu £56 bilhões no país entre 2010 e 2022. No mês passado, a empresa relatou que seus lucros trimestrais dobraram, impulsionados principalmente pelo crescimento em seus serviços de nuvem e IA, com a receita da AWS crescendo 19% para $26,3 bilhões (aproximadamente ₹2,2 lakh crore) no segundo trimestre.