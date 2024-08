Apple preparada para gerar até 600 mil empregos na Índia até 2025

está no caminho certo para criar até 600.000 empregos na Índia até o final do ano fiscal de 2025 devido à expansão das operações da empresa.

A Apple Inc. está a caminho de criar até 600.000 empregos na Índia até ao final do ano fiscal de 2025, de acordo com um relatório recente. Este aumento no emprego é atribuído à expansão das operações da empresa no país e ao seu forte envolvimento com redes locais de fabricação e cadeia de abastecimento.

Conclusões do relatório

O relatório destaca que a força de trabalho direta da Apple na Índia deverá atingir 200.000 até março de 2025, com as mulheres a ocupar aproximadamente 70% dessas posições. Este crescimento é impulsionado pelos três principais fabricantes contratados da empresa—Foxconn, Wistron (agora operando sob a Tata Electronics) e Pegatron—que criaram colectivamente 80.872 empregos diretos. Além disso, fornecedores chave como Tata Group, Salcomp, Motherson, Foxlink, Sunwoda, ATL e Jabil criaram cerca de 84.000 empregos diretos.

Desde a implementação do esquema de incentivo vinculado à produção de smartphones (PLI) em 2020, a Apple e seus parceiros têm sido fundamentais na criação de aproximadamente 165.000 empregos diretos. O esquema, inicialmente destinado a gerar 200.000 empregos ao longo de cinco anos, atingiu esse objetivo em apenas quatro anos, sublinhando a contribuição significativa da Apple para o emprego na Índia.

Estima-se que cada emprego direto no sector eletrónico crie três empregos indiretos. Consequentemente, a expansão da Apple na Índia poderá levar à criação de entre 500.000 e 600.000 empregos totais até ao final do ano fiscal. Esta expansão espelha o modelo de sucesso que a Apple estabeleceu na China, com a empresa a estabelecer uma robusta cadeia de abastecimento e rede de fabricação na Índia.

Desenvolvimentos significativos

Um desenvolvimento notável é a nova instalação do Grupo Tata em Hosur, Tamil Nadu, que se espera empregue cerca de 50.000 pessoas ao longo do tempo. Esta planta, cuja produção de iPhone deverá começar em outubro, aumentará a sua capacidade de forma incremental. Tamil Nadu emergiu como um centro crítico para as operações da Apple, com cerca de 90.000 dos 200.000 empregos diretos projetados associados a fábricas de iPhone e componentes no estado.

Apple na Índia

A entrada da Apple na fabricação de iPhone na Índia começou em 2021, marcando a sua primeira produção fora da China. A produção da empresa na Índia cresceu de forma constante, com a fabricação de iPhone a atingir ₹1,20 lakh crore no ano fiscal de 2024, incluindo ₹85.000 crore em exportações. Este crescimento consolidou o papel da Índia como um componente vital da cadeia de abastecimento global da Apple, contribuindo com cerca de 14% para a produção total da empresa.

Para acomodar a sua força de trabalho em expansão, os fornecedores e subcontratados da Apple estão a investir em infraestruturas, incluindo complexos de habitação. Uma nova instalação em Sriperumbudur, Tamil Nadu, construída a um custo de ₹706,5 crore, destina-se a albergar aproximadamente 18.720 trabalhadores, predominantemente mulheres. Projetos adicionais de habitação estão planeados através de parcerias público-privadas para apoiar a crescente força de trabalho da Apple na região.