As vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla aumentaram 3% em relação ao ano anterior em agosto.

A Tesla (TSLA.O) reportou um aumento de 3% nas vendas dos seus veículos elétricos produzidos na China para agosto, em comparação com o ano anterior, segundo a China Passenger Car Association (CPCA). Este aumento reflete o crescimento contínuo da presença da Tesla no competitivo mercado de veículos elétricos da China.

A Tesla (TSLA.O) reportou um aumento de 3% nas vendas dos seus veículos elétricos produzidos na China para agosto, em comparação com o ano anterior, segundo a China Passenger Car Association (CPCA). Este aumento reflete o crescimento contínuo da presença da Tesla no competitivo mercado de veículos elétricos da China.

Especificamente, as entregas dos Model 3 e Model Y fabricados localmente pela Tesla registaram um notável aumento de 17% em relação ao mês anterior, demonstrando um sólido interesse dos consumidores e um desempenho robusto para estes modelos.

Entretanto, a BYD (002594.SZ), um proeminente fabricante chinês de veículos elétricos, alcançou resultados impressionantes. As vendas das suas séries Dynasty e Ocean de veículos elétricos e híbridos plug-in dispararam 35,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado, alcançando um novo recorde com 370.854 unidades vendidas. Este crescimento excecional destaca a crescente dominância e sucesso da BYD no setor de veículos elétricos.

No geral, as últimas cifras ilustram um mercado de veículos elétricos vibrante e em expansão na China, com marcas internacionais e locais a dar passos significativos.