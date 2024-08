Ásia Recebe 438 Milhões de Dólares em Fluxos de Ouro em Julho

A Ásia continuou a atrair investimentos em ouro, estendendo a sua sequência de afluxos para 17 meses consecutivos, com um influxo de 438 milhões de dólares em julho, de acordo com o relatório do Conselho Mundial do Ouro.

A Índia destacou-se como a líder nestes afluxos, após a redução do imposto sobre a importação de ouro para 6% a partir dos 15% após o anúncio no Orçamento da União.

A partir de 23 de julho, o imposto sobre a importação de ouro na Índia foi reduzido para 6% a partir dos 15%. Esta alteração teve um impacto significativo no mercado de ouro, contribuindo para um desempenho robusto no ano até à data (y-t-d).

Em julho, o preço do ouro atingiu os 65.314 rúpias por 10 gramas, marcando um retorno de 4,5% no mês e um retorno de 17,5% no ano até à data. Este desempenho sólido foi um dos principais fatores a impulsionar os afluxos para os ETFs de ouro indianos, já que os investidores aproveitaram as condições de mercado favoráveis.

Estas medidas tornaram o panorama de investimento para os Fundos Negociados em Bolsa (ETFs) de ouro mais equitativo e atraente, aumentando ainda mais o apelo do ouro como investimento. Além disso, o forte desempenho do ouro na moeda local contribuiu para o ímpeto, tornando-o uma classe de ativos preferida para os investidores indianos.

Após uma ligeira queda em junho, o ouro recuperou em julho, encerrando o mês com um aumento de 4% para 2.426 dólares por onça. O metal precioso chegou mesmo a atingir um recorde histórico de 2.480 dólares por onça a meio do mês, antes de experienciar uma leve descida no final.

Este aumento foi principalmente impulsionado por rendimentos mais baixos dos Treasury a 10 anos e um dólar americano mais fraco, segundo o Modelo de Atribuição de Retornos do Ouro (GRAM). No entanto, o principal obstáculo veio do mercado de futuros da Commodity Exchange (COMEX), onde um aumento no interesse em aberto não correspondeu totalmente ao aumento das posições longas líquidas, levando a uma diminuição da razão do mercado de futuros.

O mercado de ouro também viu um pico na volatilidade implícita (VIX) no início de agosto, provocado por uma combinação de fatores, incluindo um aumento da taxa de juro pelo Banco do Japão, desleverage nos mercados globais e dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado. Embora algumas das perdas tenham sido recuperadas, o retorno aos níveis anteriores à venda pode levar tempo.

Os ETFs globais de ouro experimentaram o seu mês mais forte desde abril de 2022, atraindo 3,7 mil milhões de dólares em julho, marcando o terceiro mês consecutivo de afluxos líquidos. Todas as regiões registaram fluxos positivos, com os fundos ocidentais a liderar.

A combinação de fortes afluxos e um aumento de 4% no preço do ouro elevou os ativos totais sob gestão (AUM) dos ETFs globais de ouro a um novo pico no final do mês de 246 mil milhões de dólares. As reservas coletivas também recuperaram, aumentando em 48 toneladas para alcançar 3.154 toneladas, o nível mais alto desde janeiro.

Apesar do desaceleramento no início do ano, a Ásia tem sido um desempenho excecional, registando afluxos de 3,6 mil milhões de dólares no ano até à data, superando significativamente outras regiões. Apoiada por afluxos recordes e um forte preço do ouro, o AUM total dos fundos de ouro asiáticos atingiu um recorde histórico de 15 mil milhões de dólares, com as reservas coletivas a aumentar em 47 toneladas.

Os volumes de negociação de ouro aumentaram em todos os mercados em julho, com uma média de 250 mil milhões de dólares por dia—um aumento de 27% mês a mês e bem acima da média de 2023 de 163 mil milhões de dólares por dia.

O aumento dos volumes de negociação foi impulsionado por uma atividade mais forte na London Bullion Market Association (LBMA) e um aumento de 51% mês a mês nos volumes através das principais bolsas, com a COMEX a liderar o caminho. As atividades de negociação dos ETFs globais de ouro também aumentaram, subindo 9,3% mês a mês, principalmente devido aos fundos norte-americanos.

À medida que o ouro entra em agosto, tradicionalmente beneficia de ventos sazonais, particularmente de rendimentos de títulos mais fracos. No entanto, vários fatores podem impactar o seu desempenho.

O sentimento do mercado tornou-se cada vez mais dovish após dados econômicos fracos dos EUA. No entanto, a abordagem cautelosa do Federal Reserve antes das eleições pode representar um risco negativo para o ouro se a comunicação da Fed não coincidir com as expectativas do mercado.

A dinâmica em mudança na arena política dos EUA, particularmente com a próxima Convenção Nacional Democrática, pode ter implicações para o ouro. Espera-se que ambos os principais partidos mantenham políticas favoráveis ao ouro.

Uma possível venda no mercado impulsionada por resultados dececionantes do Q2 dos gigantes tecnológicos dos EUA poderia apoiar ainda mais o ouro, como tem sido o caso até agora este ano.