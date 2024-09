Mumbai vê aumento nas vendas de imóveis ultra-luxuosos em 2024, dominando o mercado indiano

Apesar do aumento dos preços dos imóveis, a venda de casas ultra-luxuosas, com preços acima de 40 crore de rúpias, continuou a prosperar em 2024, observou a ANAROCK em um relatório recente.

De acordo com o relatório, o preço médio das casas acima de 40 crore de rúpias teve um aumento de 2% nos últimos 8 meses — de 1,00,208 rúpias por pé quadrado em 2023 para 1,02,458 rúpias por pé quadrado em agosto de 2024.

Segundo a observação, um total de 25 dessas casas foram vendidas em Mumbai, Hyderabad, Gurugram e Bengaluru nos primeiros oito meses do ano, gerando um valor total de vendas de aproximadamente 2,443 crore de rúpias.

Em contraste, cidades como Pune, Chennai e Kolkata não registraram vendas nesse segmento exclusivo de preços.

Anuj Puri, presidente do grupo ANAROCK, observou: “Todo o ano de 2023 viu cerca de 61 negócios com um valor de vendas cumulativo de aproximadamente 4,456 crore de rúpias em Mumbai, Hyderabad e Gurugram. Com quatro meses restantes em 2024 e o trimestre festivo de outubro a dezembro em andamento, é provável que vejamos mais negócios de tamanho grande em imóveis residenciais antes do final do ano.”

De 25 casas vendidas até agora este ano, 20 eram apartamentos de alto padrão com um valor combinado de 1,694 crore de rúpias, enquanto as restantes cinco vendas consistiam em bangalôs, totalizando cerca de 748,5 crore de rúpias.

Mumbai continua a ser o mercado mais ativo para imóveis ultra-luxuosos, registrando 21 das 25 vendas em 2024, com um valor de 2,200 crore de rúpias — uma impressionante participação de 84% de todos os negócios neste segmento. Indivíduos de alta renda (HNIs) e ultra-HNIs são atraídos por Mumbai, apesar de seu status como o mercado residencial mais caro da Índia, adquirindo propriedades para uso pessoal, investimento ou ambos.

“Uma análise mais aprofundada dos dados revela que as casas com preços acima de 100 crore de rúpias viram um aumento de 14% no preço apenas nos últimos oito meses — de 1,24,697 rúpias por pé quadrado no final de 2023 para 1,41,904 rúpias por pé quadrado em 2024 até o momento. Essa valorização de dois dígitos neste segmento, mesmo antes do final do ano, é um testemunho do apetite incessante por casas de troféu.

Enquanto Mumbai respondeu pela maior parte das vendas de imóveis ultra-luxuosos, outras cidades também viram uma atividade limitada. Hyderabad registrou duas vendas em Jubilee Hills, com um valor total de 80 crore de rúpias. Gurugram, na Região da Capital Nacional (NCR), testemunhou uma venda no valor de 95 crore de rúpias, e Bengaluru fechou um negócio para uma casa ultra-luxuosa avaliada em 67,5 crore de rúpias.

Curiosamente, das 25 transações ultra-luxuosas em 2024, nove foram para casas com preços acima de 100 crore de rúpias, com um valor total de vendas de 1,534 crore de rúpias. Isso contrasta com as 10 grandes transações em 2023, que tiveram um valor total de vendas de 1,720 crore de rúpias. Os últimos quatro meses de 2024 podem estabelecer um novo recorde neste segmento de alto padrão.

Apartamentos continuaram a ser a escolha preferida dos compradores ricos, representando 20 das 25 transações. Empresários constituíram 80% do total de compradores, enquanto profissionais seniores de vários setores representaram 12%. Celebridades de Bollywood e principais profissionais jurídicos e médicos completaram os 8% restantes.

De acordo com os dados, desde a pandemia, a demanda por casas ultra-luxuosas aumentou, levando os desenvolvedores a aumentar a oferta de tais propriedades de alto padrão. Nos últimos três anos — 2022, 2023 e 2024 — mais de 99 transações de residências ultra-luxuosas, no valor aproximado de 8,069 crore de rúpias, foram concluídas nas principais cidades. Somente em 2022, foram vendidos 13 imóveis ultra-luxuosos com um valor combinado de 1,170 crore de rúpias.

A maioria dessas vendas (11) ocorreu em Mumbai, com as duas restantes em Delhi-NCR. Nove das 13 casas vendidas naquele ano estavam avaliadas entre 100 e 150 crore de rúpias, todas localizadas em Mumbai.

Com o aumento contínuo dos preços de casas ultra-luxuosas e a demanda permanecendo forte, o mercado de propriedades de alto padrão deverá continuar robusto até o final de 2024 e além, acrescentou o relatório.