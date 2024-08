O X de Elon Musk processado por 20 milhões de dólares em ações não pagas pelo ex-presidente do Twitter.

Omid Kordestani, o ex-presidente do Twitter, iniciou uma batalha legal contra a plataforma de redes sociais reformulada de Elon Musk, X. Kordestani está a exigir mais de 20 milhões de dólares em ações que afirma que lhe são devidas, mas que ainda não recebeu.

Kordestani foi presidente executivo do Twitter de 2015 a 2020 e continuou como membro do conselho durante mais dois anos. A sua ação judicial alega que Musk, que adquiriu o Twitter por 44 mil milhões de dólares e o rebatizou como X, está a recusar-se a pagar a compensação em ações prometida durante o seu mandato.

A ação, apresentada no Tribunal Superior da Califórnia em São Francisco, acusa a X Corp. de beneficiar dos anos de serviço de Kordestani sem o compensar de forma adequada. Esta ação legal faz parte de uma série mais ampla de disputas envolvendo Musk e ex-executivos do Twitter. No início deste ano, quatro ex-executivos apresentaram uma ação judicial alegando que Musk reteve mais de 128 milhões de dólares em pagamentos de indemnização após as suas saídas.

A X Corp. não comentou sobre a ação.

Antes de se juntar ao Twitter, Kordestani era uma figura bem conhecida na indústria tecnológica, tendo ocupado cargos importantes no Google da Alphabet Inc.