Sasol relata perda de R44 bilhões em meio a desafios de mercado e prejuízos significativos

A Sasol divulgou uma perda surpreendente de R44 mil milhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, que é impulsionada principalmente por uma enorme imparidade de R75 mil milhões. As demonstrações financeiras da empresa mostram um ano difícil, com uma queda de 5% nas receitas, para 275,1 mil milhões de rands, devido às difíceis circunstâncias do mercado e à redução dos preços dos produtos químicos.

Apesar de alguns aspectos positivos, tais como preços mais elevados do petróleo, melhores margens de refinação e maiores volumes de vendas, estes foram insuficientes para compensar as pressões sobre as margens e o impacto negativo dos baixos preços dos produtos químicos. O desempenho global do grupo melhorou significativamente no segundo semestre do ano, principalmente devido a resultados operacionais mais elevados no quarto trimestre.

As perdas antes de impostos e juros da Sasol ascenderam a 27,3 mil milhões de rands, uma queda significativa em comparação com o lucro de 21,5 mil milhões de rands registado no ano anterior. A perda anual de 44,3 mil milhões de rands contrasta fortemente com o lucro de 9,3 mil milhões de rands registado em 2023, reflectindo uma deterioração considerável da saúde financeira.

A maior parte desta perda decorre de imparidades substanciais de activos e de lucros reduzidos antes de juros, impostos, depreciação e amortização. As imparidades incluíram R56,7 mil milhões líquidos de impostos (R74,9 mil milhões brutos), com grandes depreciações em diversas áreas-chave:

Cadeia de valor do etano da Chemicals America: R45,5 bilhões líquidos de impostos (R58,9 bilhões brutos), influenciados pela fraqueza prolongada do mercado.

Chemicals Africa: R3,9 mil milhões líquidos de imparidades fiscais (R5,3 mil milhões brutos), incluindo desafios no sector do polietileno devido ao excesso de oferta global e à redução da procura.

Refinaria de Combustíveis Líquidos de Secunda: R5,7 bilhões líquidos de imparidade fiscal (R7,8 bilhões brutos).

As imparidades deste ano excedem significativamente os R33,7 mil milhões registados no ano anterior. A empresa também relatou um prejuízo básico por ação de 69,94 centavos, um declínio acentuado em relação ao lucro por ação de 14,00 centavos no EF23. O lucro por ação caiu 66%, de 53,75 centavos no ano anterior para 18,19 centavos.

À luz destas dificuldades financeiras, a Sasol não declarou um dividendo final para o ano. Isto resulta numa redução de 88% no dividendo anual, caindo de 17,0 cêntimos por ação no EF23 para apenas 2,00 cêntimos por ação no EF24, embora um dividendo provisório tenha sido emitido no início do ano.

A empresa reconheceu que a sua política de dividendos, que se baseava em 2,5x a 2,8x os lucros principais por ação, teve de ser revista devido à desconexão entre lucros e geração de fluxo de caixa e aos níveis de alavancagem elevados.