A sua língua pode agora prever diabetes e acidentes vasculares cerebrais com 98% de precisão. O que diz o novo algoritmo?

Um novo algoritmo de computador marca um avanço na previsão da diabetes e do AVC. Ao analisar a cor da língua de uma pessoa, o algoritmo pode fornecer resultados 98% precisos.

O algoritmo foi desenvolvido em conjunto pela Middle Technical University e pela University of South Australia (UniSA). As condições que este algoritmo pode detetar incluem diabetes, acidente vascular cerebral, anemia, asma, problemas de fígado e vesícula biliar, COVID-19 e outras doenças vasculares e gastrointestinais.

“A cor, a forma e a espessura da língua podem revelar uma série de problemas de saúde”, disse Ali Al-Naji, professor associado adjunto da MTU e da UniSA.

“Normalmente, as pessoas com diabetes têm a língua amarela; os doentes oncológicos têm a língua roxa com uma camada espessa e gordurosa; e os doentes com AVC agudo apresentam uma língua vermelha de formato invulgar”, acrescentou.

A descoberta foi alcançada através de uma série de experiências utilizando 5.260 imagens para treinar algoritmos de aprendizagem automática para detetar a cor da língua.

Os investigadores receberam 60 imagens da língua de dois hospitais universitários do Médio Oriente, representando doentes com diversas condições de saúde. O modelo de IA combinou a cor da língua com a doença correta em quase todos os casos.

O artigo publicado na Technologies descreve como o sistema analisa a cor da língua para fornecer diagnósticos em tempo real, demonstrando que a IA pode fazer avançar significativamente as práticas médicas.

Al-Naji explicou que a IA está a replicar uma técnica com 2000 anos da medicina tradicional chinesa, onde a cor, a forma e a espessura da língua são utilizadas para diagnosticar problemas de saúde.

Por exemplo, as pessoas com diabetes apresentam frequentemente língua amarela, enquanto os doentes oncológicos apresentam língua roxa com uma camada espessa e gordurosa. Os doentes com AVC apresentam geralmente uma língua vermelha de formato invulgar. Uma língua branca pode indicar anemia, casos graves de Covid-19 estão associados a uma língua vermelha profunda e uma língua índigo ou violeta sugere problemas vasculares, gastrointestinais ou asma.

O estudo utilizou câmaras colocadas a 20 centímetros de um paciente para captar a cor da língua, e o sistema de imagem previu as condições de saúde em tempo real.

O coautor do estudo, Professor Javaan Chahl, da UniSA, referiu que esta tecnologia poderá eventualmente ser adaptada para utilização com smartphones, tornando o rastreio de doenças mais acessível.