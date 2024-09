Estudo encontra diminuição nas taxas de câncer de pele entre jovens adultos

Constatações sobre Incidência e Mortalidade O estudo, que analisou dados do Registro de Melanoma Sueco, descobriu que, embora os novos casos de melanoma em indivíduos com mais de 50 anos continuem a aumentar.

O estudo, que analisou dados do Registro de Melanoma Sueco, descobriu que, embora os novos casos de melanoma em indivíduos com mais de 50 anos continuem a aumentar, as taxas de incidência para grupos etários mais jovens começaram a diminuir em torno de 2015. Esta é a primeira observação de tal tendência na Suécia, tornando-a o primeiro país europeu a relatar uma diminuição na incidência de melanoma entre adultos jovens.

Em termos de mortalidade, os dados mostram uma tendência de queda para idades até 59 anos, mas não para aqueles com mais de 60 anos. Helgadottir atribui a redução da mortalidade nos grupos mais jovens tanto a uma diminuição na incidência quanto aos avanços nos tratamentos oncológicos que melhoraram o prognóstico da doença. No entanto, a alta incidência entre adultos mais velhos impede uma diminuição semelhante nas suas taxas de mortalidade.

Hipóteses para a Diminuição O estudo não analisou diretamente as causas da diminuição, mas sugere vários fatores que podem ter contribuído:

Aumento da Conscientização sobre Proteção Solar: A primeira campanha nacional ‘Sun Safe’ na década de 1990, que se concentrou na proteção das crianças contra a exposição aos UV, pode ter levado a uma redução na incidência de melanoma em adultos jovens duas décadas depois.

Diminuição do Acesso a Camas de Bronzeamento: A introdução de uma limitação etária para camas de bronzeamento em 2018 e a redução anterior no número de camas de bronzeamento públicas provavelmente contribuíram para a diminuição.

Aumento das Atividades Internas: Com o aumento dos telefones móveis e computadores, crianças e jovens passam mais tempo dentro de casa, reduzindo sua exposição ao sol.

Aumento da Imigração: A presença de indivíduos com pigmentação de pele mais escura, que é menos suscetível a danos UV, pode ter influenciado as taxas gerais de melanoma.

Direções Futuras Hildur Helgadottir enfatiza a necessidade de continuar promovendo a proteção solar para manter a redução do melanoma em pessoas mais jovens e, eventualmente, diminuir as taxas de incidência entre adultos mais velhos. Ela também destaca a importância de ser cauteloso com a exposição ao sol, especialmente durante períodos incomumente quentes e ensolarados.