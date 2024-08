Gaza relata o primeiro caso de pólio em 25 anos, deixando um bebê paralisado pelo pólio tipo 2

Um bebê de 10 meses foi paralisado pelo vírus da pólio tipo 2 em Gaza, marcando o primeiro caso reportado no território em 25 anos, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 23 de agosto. Este caso gerou chamadas urgentes para esforços de vacinação em larga escala para prevenir novos surtos.

A variante tipo 2 do vírus da pólio, embora não seja mais perigosa do que os tipos 1 e 3, tem sido a principal causa de surtos recentes de pólio em regiões com baixa cobertura vacinal. A OMS pediu a vacinação imediata de todos os bebês em Gaza para conter a disseminação do vírus.

O apelo da OMS ocorre em meio ao conflito em curso entre as forças israelenses e o grupo militante palestino Hamas, que impactou severamente o sistema de saúde da região. As agências da ONU pediram uma pausa humanitária de sete dias no conflito para facilitar as campanhas de vacinação e evitar a disseminação adicional do vírus.

Philippe Lazzarini, chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA), enfatizou a urgência da situação. “A pólio não faz distinção entre crianças palestinas e israelenses”, disse ele em uma postagem no X. “Atrasar uma pausa humanitária aumentará o risco de disseminação entre as crianças.”

O Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmou que o bebê, que perdeu o movimento na perna esquerda inferior, está atualmente em condição estável. Para lidar com o surto, a OMS agendou duas rodadas de campanhas de vacinação em Gaza, começando no final de agosto e continuando até setembro de 2024.

A poliomielite, um vírus altamente infeccioso que se espalha principalmente pela rota fecal-oral, pode causar paralisia severa. Vestígios do vírus foram recentemente detectados em esgoto em Deir al-Balah e Khan Younis, áreas severamente afetadas pelo conflito e que abrigam muitos palestinos deslocados.

Crianças menores de cinco anos são particularmente vulneráveis à pólio, sublinhando a necessidade crítica de esforços de vacinação rápidos e abrangentes para prevenir novos casos e proteger a saúde dos residentes mais jovens de Gaza.