Investigadores Relacionam o Declínio da Memória em Ratos Idosos a uma Enzima Chave: Qual é o Próximo Passo?

À medida que envelhecemos, muitos de nós notamos que a nossa memória, que antes era afiada, se torna um pouco turva. Este fenómeno não se refere apenas à dificuldade em lembrar novas informações, mas também à dificuldade em atualizar memórias antigas. Investigações recentes da Universidade do Estado da Pensilvânia esclarecem estes desafios e oferecem uma esperança para melhorar a flexibilidade cognitiva nos idosos.

Pesquisadores da Universidade do Estado da Pensilvânia identificaram uma enzima crucial para compreender o declínio relacionado com a idade na atualização da memória. Os seus resultados, publicados na Frontiers in Molecular Neuroscience, revelam que bloquear esta enzima em animais mais velhos permitiu-lhes apresentar um desempenho comparável ao dos ratos jovens, sugerindo que intervenções direcionadas poderiam potencialmente melhorar o aprendizado em adultos mais velhos.

“É importante compreender o que está a acontecer a nível molecular durante uma atualização de memória porque, como humanos, a maioria das nossas memórias são atualizações. Estamos constantemente a construir sobre o que já sabemos e a modificar memórias existentes”, disse Janine Kwapis, professora assistente de biologia e autora principal do estudo. Ela observou: “Mas ninguém realmente investigou se os mecanismos por trás da formação da memória e da atualização da memória são idênticos ou se são únicos para a atualização da memória. Este é um avanço para descobrir isso.”

O processo do cérebro para formar e atualizar memórias envolve mecanismos biológicos complexos. Quando uma memória se forma, o cérebro passa por uma consolidação, um processo em que as células expressam proteínas na sinapse—o espaço de comunicação entre neurónios—permitindo que a memória seja armazenada. “Quando você é apresentado a novas informações, precisa retirar essa memória existente do armazenamento e enfraquecê-la para que esteja pronta para assumir novas informações”, explicou Kwapis. “Uma vez que as novas informações são aprendidas e esses novos neurónios são incorporados, a memória atualizada é solidificada e armazenada novamente.” No entanto, este processo, conhecido como reconsolidação, torna-se menos eficaz à medida que envelhecemos.

Para aprofundar, os pesquisadores concentraram-se na histona desacetilase 3 (HDAC3), uma enzima que regula a transcrição genética. Embora estudos anteriores tenham destacado o papel da HDAC3 na formação e consolidação da memória, o seu impacto na reconsolidação da memória ainda não havia sido explorado. “A HDAC3 normalmente aperta a cromatina, um complexo de DNA e proteínas, e dificulta a transcrição”, disse Chad Smies, estudante de doutoramento em biologia e primeiro autor do artigo. “Se bloqueamos esta atividade enzimática, pode ajudar a manter um estado de cromatina mais aberto e melhorar a expressão genética.”

Nos seus experimentos, bloquear a HDAC3 durante a fase de reconsolidação da memória impediu os déficits típicos relacionados com a idade na atualização da memória. Ratos mais velhos, quando a HDAC3 foi inibida, demonstraram um desempenho na atualização da memória comparável ao dos seus colegas mais jovens. Os pesquisadores utilizaram uma metodologia especializada conhecida como paradigma de objetos em locais atualizados para avaliar isso. Esta abordagem envolve treinar os ratos para aprender os locais dos objetos, atualizar os seus locais e depois testar a capacidade dos ratos para reconhecer tanto os locais originais quanto os novos.

“Ratos gostam de novidade, então se eles têm boa memória para a sessão de treino ou a sessão de atualização, vão explorar mais o local do objeto novo”, observou Smies. “Mas se têm memória fraca, tendem a explorar os locais previamente aprendidos tanto quanto o novo local.”

As implicações desta pesquisa são profundas. Ao identificar mecanismos moleculares como HDAC3, a equipa espera descobrir novos alvos terapêuticos que poderiam melhorar a flexibilidade cognitiva nas populações envelhecidas. Kwapis acrescentou: “Se estes mecanismos melhorarem a memória no envelhecimento normal, também poderão ajudar em condições como a doença de Alzheimer e a demência.”

Os outros colaboradores do estudo incluem Lauren Bellfy e Chad Brunswick, ambos estudantes de doutoramento na Penn State, juntamente com os estudantes de graduação Destiny Wright e Sofia Bennetts, o investigador pós-doutoral Mark Urban e Guanhua Shu, um estudante de pós-graduação em Harvard durante a pesquisa.

À medida que continuamos a explorar as complexidades da memória e do envelhecimento, esta descoberta oferece caminhos promissores para melhorar a saúde cognitiva e a qualidade de vida dos idosos.

