Microplásticos encontrados em cérebros humanos; nova pesquisa alarmante revela isso

O plástico é um material encontrado em muitos aspectos da vida diária, desde roupas e carros até telefones móveis, garrafas de água e recipientes para alimentos. No entanto, novas pesquisas intensificaram as preocupações sobre seu potencial impacto na saúde humana. Pela primeira vez, cientistas nos Estados Unidos detectaram microplásticos—pequenos fragmentos de plástico—no tecido cerebral humano. Este estudo, embora ainda aguarde verificação independente, foi descrito pela mídia como alarmante e inquietante.

O que são microplásticos e como eles nos afetam? Microplásticos são pequenas partículas resultantes da decomposição de itens plásticos maiores. Tipicamente, são definidos como menores que cinco milímetros, com algumas partículas tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu. Apesar de seu tamanho minúsculo, são onipresentes no meio ambiente, tendo sido encontrados em várias fontes de água potável e itens alimentares do dia a dia. Essa exposição constante e prolongada aos microplásticos torna seu impacto potencial na saúde humana uma preocupação séria. Embora a pesquisa sobre seus efeitos ainda seja limitada, está se expandindo gradualmente.

Detalhes do estudo inovador O estudo recente examinou 51 amostras coletadas durante autópsias de rotina em Albuquerque, Novo México, focando nos tecidos do fígado, rins e cérebro de homens e mulheres. Devido ao tamanho diminuto dessas partículas, os pesquisadores utilizaram instrumentos avançados para identificar a composição química dos microplásticos nas amostras, em vez de tentar visualizá-los com microscópios tradicionais.

Os resultados do estudo foram surpreendentes: a concentração de microplásticos no tecido cerebral era até 30 vezes maior do que nas amostras de fígado e rins. Essa descoberta levou os pesquisadores a hipotetizar que o alto fluxo sanguíneo no cérebro poderia transportar mais partículas plásticas para o cérebro, ou que o fígado e os rins poderiam estar melhor equipados para lidar com toxinas externas. Além disso, a falta de renovação celular regular no cérebro poderia causar uma acumulação mais fácil de plásticos do que em outros órgãos.

O estudo também mostrou um aumento significativo na presença de microplásticos nas amostras cerebrais, com um aumento de cerca de 50% entre 2016 e 2024. Os microplásticos encontrados eram compostos principalmente de polietileno, um plástico amplamente produzido utilizado em itens como tampas de garrafa e sacolas plásticas. Embora este estudo seja o primeiro a detectar microplásticos no tecido cerebral humano, ainda é considerado um “pré-impressão” e ainda não foi revisado ou validado por outros cientistas.

Como os microplásticos chegam ao cérebro? Microplásticos geralmente entram no corpo humano através do consumo de alimentos e água contaminados. Uma vez dentro, eles podem perturbar o microbioma intestinal, levando a inflamação e desencadeando uma série de efeitos na saúde em todo o corpo, incluindo o cérebro. Essa conexão, conhecida como “eixo intestino-cérebro”, é crucial para entender como essas partículas podem impactar a saúde.

As pessoas também podem inalar microplásticos no ar, que então entram na corrente sanguínea e viajam para vários órgãos. Estudos anteriores encontraram microplásticos nas fezes humanas, articulações, fígado, órgãos reprodutivos, vasos sanguíneos e corações. Pesquisas com peixes selvagens e camundongos de laboratório demonstraram que microplásticos ingeridos podem migrar do intestino para o sangue e chegar ao cérebro.

Para atravessar o tecido cerebral, os microplásticos devem passar pela barreira hematoencefálica, uma camada de células projetada para proteger o cérebro de substâncias nocivas no sangue. Embora isso seja preocupante, não é completamente inesperado, já que microplásticos também foram encontrados em outros tecidos humanos, incluindo urina, testículos e placenta.

Riscos potenciais para a saúde: o que sabemos até agora? O impacto completo dos microplásticos na saúde cerebral humana ainda é desconhecido. Experimentos laboratoriais sugerem que eles podem aumentar a inflamação, danificar células cerebrais, alterar a expressão genética e até mesmo mudar a estrutura do cérebro. Além da presença física das partículas plásticas em si, há preocupações de que os microplásticos possam transportar toxinas ambientais ou bactérias para dentro e ao redor do corpo.

Produtos químicos nos plásticos, como bisfenol A (BPA), um conhecido desregulador hormonal, poderiam se desprender dos microplásticos e entrar no corpo. Dado o pequeno tamanho dos microplásticos e a vasta gama de tipos de plásticos—mais de 13.000 produtos químicos foram identificados em produtos plásticos—estudar seus efeitos é desafiador. Além disso, processos ambientais e digestivos podem desgastar esses plásticos, complicando estudos laboratoriais.

Os pesquisadores estão investigando como esses fatores afetam o comportamento dos microplásticos no corpo e se melhorar a saúde intestinal por meio da dieta ou probióticos poderia reduzir sua absorção na corrente sanguínea, evitando que se espalhem para outros órgãos.

Como minimizar sua exposição a microplásticos Os microplásticos estão agora tão difundidos no meio ambiente que evitar completamente a exposição é quase impossível. No entanto, até que mais evidências científicas estejam disponíveis, os indivíduos podem tomar medidas para reduzir sua exposição ao plástico. Evitar embalagens plásticas de uso único, especialmente para alimentos e bebidas, e evitar reaquecer alimentos em recipientes plásticos são medidas simples, mas eficazes. Além disso, minimizar a exposição a fibras sintéticas em roupas e itens domésticos pode ajudar a reduzir a presença de microplásticos na vida cotidiana.