Ministério da Saúde Emite Diretrizes Sobre a Cepa de Mpox, Causas, Sintomas e Precauções

Como a Índia ainda não relatou casos de Mpox, a ameaça continua. Enquanto isso, o AIIMS Delhi também emitiu procedimentos operacionais padrão (SOPs) para lidar com pacientes suspeitos.

No último desenvolvimento, o Ministério da Saúde publicou informações sobre os sintomas, causas e prevenção do Mpox.

Na plataforma de mídia social X, o Ministério da Saúde declarou: “Mpox é uma doença viral que pode ser gerida com cuidados de suporte. Aprenda como ela se espalha, reconheça os sintomas e siga estas dicas de prevenção. Se você apresentar sintomas ou tiver contato com um caso confirmado de Mpox, entre em contato imediatamente com a unidade de saúde mais próxima.”

Adicionou: “Observação: A Índia não relatou nenhum caso de Mpox desde março de 2024, e o risco de um grande surto continua sendo muito baixo.”

Como o Mpox se espalha?

Contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada.

Contato direto com fluidos corporais, material de lesões ou itens contaminados como roupas ou roupas de cama.

Sinais e sintomas

Febre, dor de cabeça, dores musculares, dores no corpo, mal-estar, calafrios, dor de garganta e tosse.

Uma erupção aparece dentro de 1-3 dias após o início da febre e dura de 2 a 4 semanas.