Por que o ‘Mpox’ foi declarado uma emergência global? Causas e sintomas explicados

O Mpox foi novamente declarado uma emergência de saúde global, marcando a segunda vez desde 2022 que a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu este nível mais alto de alerta. O vírus está se espalhando rapidamente na África, levantando preocupações sobre seu potencial de se espalhar para outros continentes.

O anúncio da OMS na quarta-feira destacou que mais de 14.000 casos e 524 mortes foram relatados na África este ano, superando os números do ano passado. No dia anterior, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) da África também declararam mpox uma emergência de saúde pública.

O que é Mpox?

Mpox é uma infecção viral que afeta tanto humanos quanto animais. Pertence ao gênero Orthopoxvirus, um grupo de vírus que causam doenças semelhantes à varíola. A infecção normalmente resulta em uma erupção cutânea com bolhas elevadas ou bolhas na pele, que podem estar cheias de líquido ou pus antes de formar crostas e cicatrizar. Mpox é semelhante à varíola, que foi erradicada, bem como a outros poxvírus como o cowpox.

A doença foi identificada pela primeira vez em macacos em 1958, daí o nome original “varíola do macaco”. O primeiro caso humano foi relatado em 1970 em um menino de nove meses na República Democrática do Congo. Em 2022, a OMS recomendou renomear o vírus para “mpox” para reduzir o estigma e sua associação com macacos, já que o vírus também pode infectar roedores e humanos.

A situação atual é grave, com o vírus se espalhando rapidamente pela África, levando as autoridades de saúde global a tomarem medidas para prevenir um surto mais amplo.

Como o Mpox é transmitido?

O vírus mpox se espalha para os humanos através do contato próximo com uma pessoa ou animal infectado.

A transmissão de animais para humanos geralmente ocorre através de mordidas, arranhões ou exposição direta ao sangue, fluidos corporais ou feridas de um animal infectado.

A transmissão de humano para humano pode ocorrer de várias maneiras:

Contato direto com lesões cutâneas, fluidos corporais ou gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. Interação prolongada face a face com uma pessoa infectada.

Tocar objetos contaminados como roupas de cama ou roupas que tenham entrado em contato com o vírus, embora esse método de transmissão seja raro.

O vírus pode entrar no corpo através da pele lesionada, do trato respiratório ou das membranas mucosas, incluindo os olhos, nariz e boca.

A Suécia relatou o primeiro caso da cepa Mpox fora da África em meio ao alerta global de saúde.

Sintomas da cepa Mpox

Os sintomas comuns do mpox incluem erupção cutânea, febre, dor de garganta, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, fadiga e gânglios linfáticos inchados. A doença muitas vezes se apresenta com sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus.

Embora geralmente seja leve, pode ser fatal. Crianças, mulheres grávidas e indivíduos com sistemas imunológicos enfraquecidos, como aqueles com HIV, estão em maior risco de complicações.