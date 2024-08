A SpaceX resgatará os astronautas enquanto a Boeing e a NASA se enfrentam sobre os problemas do Starliner

Em uma reviravolta dramática, a SpaceX está prestes a resgatar os astronautas Sunita Williams e Butch Wilmore, que devem retornar à Terra em fevereiro de 2025. Isso ocorre em meio a disputas contínuas entre a NASA e a Boeing sobre o estado da espaçonave Starliner, que enfrentou desafios técnicos significativos.

Os astronautas, que iniciaram sua missão em 5 de junho, encontraram-se presos na Estação Espacial Internacional (ISS) devido a problemas persistentes com o Starliner, incluindo propulsores defeituosos e vazamentos de hélio. A NASA e a Boeing têm participado de negociações tensas sobre a melhor forma de resolver a situação, com a Boeing insistindo que sua espaçonave estava “boa o suficiente” para trazer os astronautas de volta para casa. No entanto, a NASA discorda fortemente, considerando as garantias da Boeing como “extremamente irresponsáveis”.

De acordo com um recente relatório do New York Post, comunicações internas revelaram uma troca acalorada entre executivos da NASA e da Boeing. Um funcionário da NASA criticou a postura da Boeing, destacando o risco de uma falha catastrófica e as possíveis consequências para a reputação da NASA. A agência decidiu, então, se associar à SpaceX para a missão de resgate, marcando uma mudança significativa em sua abordagem.

Mark Nappi, chefe do Programa Comercial Crew da Boeing, reconheceu a decisão em um e-mail interno, expressando disposição para apoiar a escolha da NASA. Apesar do revés, a Boeing continua comprometida com a segurança de sua espaçonave, com um retorno não tripulado do Starliner programado para 6 de setembro. Esta missão visa demonstrar o compromisso da empresa em resolver os problemas e validar a confiabilidade de sua espaçonave.

Enquanto a SpaceX prepara sua cápsula Crew Dragon para a missão de resgate, o Starliner não tripulado da Boeing está pronto para se desacoplar da ISS e retornar à Terra, aterrissando no White Sands Space Harbor, Novo México. Este é um momento crucial para a Boeing enquanto busca abordar as preocupações da NASA e restaurar a confiança em sua espaçonave.

Embora a situação destaque a intensa competição e os desafios técnicos dentro da indústria espacial, a NASA e a Boeing continuam colaborando para avançar na exploração espacial. Um porta-voz da NASA destacou a importância da parceria e dos objetivos compartilhados no desenvolvimento das capacidades espaciais para o país.

A resolução desse cenário de alto risco sublinha a natureza dinâmica das missões espaciais e o papel crítico da cooperação interagencial na superação dos obstáculos técnicos.