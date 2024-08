Apple Relança Atualização do iOS 17.6.1 para iPhones: Correções Importantes e Prévia do Próximo iOS 18

A Apple relançou uma versão atualizada do iOS 17.6, agora rotulada como iOS 17.6.1, apenas dez dias após seu lançamento inicial. Esta revisão visa corrigir um problema de segurança significativo e é crucial para os usuários de iPhone antes do lançamento do iOS 18, previsto para setembro.

O recém-atualizado iOS 17.6.1, com o número de compilação 21G101, corrige um bug crítico que inicialmente impedia os usuários de ativar ou desativar o recurso de Proteção Avançada de Dados. A atualização original do iOS 17.6, que estreou em 7 de agosto, foi prontamente revertida devido a esse problema.

A Apple descreve a Proteção Avançada de Dados como um recurso de segurança importante que garante a criptografia de ponta a ponta para conteúdos compartilhados, desde que todos os participantes tenham essa proteção ativada. Essa criptografia é aplicável a vários serviços de compartilhamento do iCloud, incluindo a Biblioteca de Fotos Compartilhada do iCloud, pastas compartilhadas no iCloud Drive e notas compartilhadas. Apesar de estar ativada no iCloud, a atualização anterior do iOS 17.6.1 impediu alguns usuários de ativar esse recurso, um problema agora resolvido com a atualização mais recente.

De acordo com o 9To5Mac, a maioria dos iPhones e iPads deve ter recebido a atualização iOS 17.6.1 via um download OTA (Over-The-Air) pela seção de Atualização de Software no aplicativo Ajustes.

Além desta atualização, a Apple também introduziu o iOS 18 Public Beta 4, que traz novos recursos e melhorias. Mudanças notáveis incluem uma guia Reprojetada no Apple Music – agora chamada “Novo” – que aprimora a busca por artistas, gêneros, álbuns e playlists. Outra adição significativa é um Controle de Bluetooth dedicado no Centro de Controle do iPhone, permitindo aos usuários ligar ou desligar o Bluetooth diretamente da página de controle ou da tela de bloqueio.

Para instalar o iOS 18 Beta 4, os usuários devem se inscrever no programa Beta da Apple visitando o site oficial e fazendo login com seu Apple ID e senha.

À medida que a Apple se prepara para o lançamento do iOS 18, são esperados mais detalhes sobre seus recursos e a nova série iPhone 16. Embora os detalhes do evento ainda não tenham sido confirmados, espera-se que a Apple revele mais informações no próximo mês.

Fique atento para mais atualizações enquanto a Apple continua a refinar suas ofertas de software e hardware antes dos grandes lançamentos.