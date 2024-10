Equador em Crise: Violência de Gangues e Massacres Devastam o País

O Equador tem vivido crimes relacionados com gangues, violência e massacres nos últimos cinco anos. À medida que a situação continua a escalar, outro episódio sombrio ocorreu no domingo, no município ocidental de Samborondón, na província de Guayas.

O último massacre, parte de uma tendência maior de violência crescente, tirou a vida de sete pessoas. Algumas das vítimas sofreram até 40 ferimentos de bala, segundo relatos da polícia. A imprensa local indicou que dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque. De acordo com os relatos, os motivos por trás dos assassinatos ainda não foram confirmados.

O epicentro da violência no Equador

Samborondón, que fica perto da costa do Pacífico, tornou-se um foco de violência relacionada com o narcotráfico. A cidade portuária de Guayaquil, principal ponto de entrada de drogas do Equador com destino à Europa e aos Estados Unidos, está localizada na província de Guayas. Devido à sua importância estratégica, a área tornou-se um campo de batalha de guerras entre gangues. Gangues afiliadas a cartéis internacionais competem pelo controlo das lucrativas rotas de tráfico de drogas.

De nação pacífica a ponto crítico do crime

Para um país com 17 milhões de habitantes, a rápida transformação do Equador, de uma região pacífica para uma das nações mais violentas da região, chocou a sua população.

De acordo com relatórios de direitos humanos da ONU, “a taxa de homicídios no Equador subiu de 13,7 por cada 100.000 habitantes em 2021 para 25,9 em 2022. Em 2023, aumentou ainda mais para cerca de 45, colocando o Equador entre os três países mais violentos da América Latina, juntamente com a Venezuela e Honduras.”

Uma eleição marcada pela violência

Em outubro de 2023, o país realizou eleições presidenciais. Todas as campanhas eleitorais foram fortemente influenciadas pela crise de segurança do país. Vários incidentes de violência e motins eclodiram. O empresário e ex-legislador Daniel Noboa, do partido Acción Democrática Nacional, venceu a segunda volta das eleições.

Noboa, que assumiu oficialmente o cargo em novembro de 2023, prometeu priorizar a segurança como a principal preocupação do Equador. Em abril de 2024, os equatorianos apoiaram esmagadoramente um referendo que introduziu novas e rigorosas medidas de segurança destinadas a combater a violência das gangues.

Episódios de violência

Em abril de 2024, cinco jovens com menos de 21 anos foram mortos a tiros na comunidade pesqueira de Puerto López. No dia seguinte, 10 homens foram mortos em Guayaquil enquanto jogavam voleibol. Foram registadas 80 mortes em apenas três dias.

Em janeiro de 2023, o país foi abalado por uma onda de violência que viu um líder de gangue escapar da prisão. Também eclodiram motins em várias prisões, e membros armados de gangues fizeram reféns funcionários de uma estação de televisão enquanto estavam no ar ao vivo. A violência atingiu novos patamares quando Fernando Villavicencio, jornalista e ex-candidato presidencial, foi assassinado durante a campanha eleitoral.