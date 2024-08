Mar do Sul da China: Por Que as Tensões Estão Crescendo Entre China e Filipinas Nas Águas Disputadas

Navios da guarda costeira chinesa e filipina colidiram em uma área disputada no Mar do Sul da China no sábado, marcando o mais recente incidente em meio ao aumento das tensões entre as duas nações. Ambos os lados se culparam pelo incidente.

Liu Dejun, porta-voz da Guarda Costeira da China, acusou o navio da Guarda Costeira das Filipinas 9701 de causar deliberadamente a colisão de maneira “não profissional e perigosa” perto do Recife Xianbin às 12h06 de sábado. Liu afirmou que a polícia marítima chinesa tomará as medidas necessárias para prevenir tais atos, de acordo com uma declaração postada no site da Guarda Costeira.

O Comodoro Jay Tarriela das Filipinas relatou que um navio da Guarda Costeira da China “bateu diretamente e intencionalmente” em um navio da Guarda Costeira das Filipinas. Durante uma coletiva transmitida ao vivo no Facebook, Tarriela alegou que o navio filipino não provocou o navio chinês e observou que o impacto danificou a embarcação filipina.

A China adotou uma abordagem cada vez mais agressiva em relação aos navios filipinos, acusando-os de entrar em águas que Pequim reivindica como suas, apesar de uma decisão de um tribunal internacional a favor de Manila. Após incidentes repetidos, as duas nações tentaram implementar um “acordo provisório” para reduzir as tensões em certas águas contestadas.

As Filipinas indicaram que estão considerando expandir o escopo deste acordo. No entanto, o governo também alertou que as ações da China minam os esforços para construir confiança entre os dois lados.

Filipinas reforçarão sua presença no Mar do Sul da China

Após anos de inação sob uma administração pró-Pequim, as Filipinas agora estão focadas em reforçar sua presença no Mar do Sul da China, revivendo a construção naval local — uma mudança estratégica que muitos analistas acreditam ser muito atrasada.

Anunciado originalmente em 2012, o plano de modernização da Marinha das Filipinas visava adquirir uma frota robusta, incluindo seis fragatas de guerra antiaérea e três submarinos de ataque. No entanto, até este ano, opera apenas duas fragatas modernas — a BRP José Rizal e a BRP Antonio Luna — junto com alguns outros navios, deixando-a vulnerável em uma região cheia de tensões.

Analistas de defesa criticaram Manila, dizendo que seis anos foram desperdiçados durante a administração do ex-presidente Rodrigo Duterte, que se inclinou para Pequim e reduziu a cooperação militar com os Estados Unidos. Eles acrescentaram que o país agora precisa se recuperar e enfatizaram a necessidade de mobilizar indústrias e pessoas.

Com os confrontos entre navios filipinos e chineses se tornando mais frequentes no Mar do Sul da China, as tensões crescentes agudizaram o foco de Manila na defesa.

Em janeiro, o presidente Ferdinand Marcos Júnior alocou cerca de US$ 35 bilhões para a modernização militar, aprovando a iniciativa “Re-Horizon 3” que prioriza a atualização das forças navais na próxima década. O porta-voz da Marinha das Filipinas, Comodoro Roy Vincent Trinidad, mencionou à mídia local em maio que construir navios localmente é melhor para a economia, apontando que manter embarcações compradas do exterior é mais caro do que seu custo inicial.

Além das duas fragatas, as Filipinas possuem dois navios de transporte anfíbio, três corvetas, seis navios patrulheiros offshore e nove embarcações de ataque rápido.

Águas estratégicas do Mar do Sul da China

O Mar do Sul da China, parte do Oceano Pacífico ocidental, está localizado entre o sul da China, Taiwan, as Filipinas, a Indonésia, o Vietnã, a Tailândia, o Camboja e a Malásia.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cerca de um terço do comércio marítimo global passa pelos 3,5 milhões de quilômetros quadrados (1,4 milhão de milhas quadradas) da via navegável anualmente. Aproximadamente 40% dos produtos petrolíferos comercializados no mundo são transportados por este mar a cada ano.

Em 2016, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) em Washington estimou que US$ 3,6 trilhões (€ 3,29 trilhões) em mercadorias e commodities passaram pela via navegável. Outra estimativa sugeriu que o valor poderia ser de até US$ 5,3 trilhões.

Pesquisadores da Universidade de Duke na Carolina do Norte estimaram que o comércio total passando pelo Mar do Sul da China e pelo Mar da China Oriental — que fica entre a China, as duas Coreias e o Japão — vale US$ 7,4 trilhões por ano.

A cada ano, dezenas de milhares de navios cargueiros transitam pelo Mar do Sul da China, transportando aproximadamente 40% do comércio da China, um terço do comércio da Índia e 20% do comércio do Japão com o resto do mundo, com base em dados do CSIS.

Para toda a Ásia, a segurança econômica da China, da Índia e do Japão está mais estreitamente ligada ao bom funcionamento desta via navegável. O Mar do Sul da China é um cruzamento crucial para o comércio intra-asiático, bem como para o comércio com a Europa, o Oriente Médio e a África.

Hegemonia da China no Mar do Sul da China

O Mar do Sul da China é uma questão controversa porque Pequim reivindica quase toda a área como sua, uma posição que irrita os países vizinhos, que argumentam que as reivindicações territoriais da China invadem suas zonas econômicas exclusivas. A China ignorou uma decisão de 2016 de um tribunal internacional de arbitragem em Haia, Países Baixos, que afirmou que Pequim não tem base legal ou histórica para suas amplas reivindicações sob a lei internacional.

Recentemente, o exército chinês tem realizado ações cada vez mais agressivas na via navegável, incluindo confrontos com navios filipinos, aumentando os temores de um possível conflito em grande escala. Os Estados Unidos advertiram repetidamente que estão obrigados a defender as Filipinas se o exército filipino for atacado, inclusive no Mar do Sul da China.

No mês passado, o Vietnã apresentou uma reivindicação à ONU para uma extensão da plataforma continental além dos atuais 200 milhas náuticas (370 quilômetros) na via navegável, após uma movimentação semelhante das Filipinas em junho.

A China também vê Taiwan, que se separou do continente após uma guerra civil há 75 anos, como uma província rebelde que deve ser eventualmente reunificada. As preocupações de que Pequim possa usar força militar para trazer a ilha democrática sob seu controle aumentaram ainda mais as tensões no Mar do Sul da China.

O Mar do Sul da China é contestado devido às suas estimadas reservas de 5,38 trilhões de metros cúbicos (190 trilhões de pés cúbicos) de gás natural comprovado e provável e 11 bilhões de barris de petróleo, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA.

As águas disputadas também contêm depósitos significativos de minerais de terras raras, que são essenciais para as ambições tecnológicas da China, incluindo a produção de baterias para veículos elétricos e eletrônicos avançados.

Estreito de Malaca: Uma ameaça maior

Embora as tensões atuais envolvam principalmente a China, as Filipinas e Taiwan, a maior ameaça ao comércio no Mar do Sul da China pode, na verdade, estar no Estreito de Malaca, localizado mais ao sul, entre a Malásia, a Indonésia e Cingapura.

De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), 23,7 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos passaram pelo estreito diariamente no ano passado, um volume 13% maior do que o do Estreito de Ormuz.

No seu ponto mais estreito, o Estreito de Malaca tem apenas 64 quilômetros de largura, tornando-o já suscetível a congestionamentos e colisões. Ao longo do tempo, houve numerosos incidentes de roubo e pirataria nesta via navegável.

Alguns especialistas geopolíticos e militares sugeriram que, por exemplo, se a China invadisse Taiwan, os EUA e seus aliados poderiam potencialmente bloquear o Estreito de Malaca, restringindo assim o acesso da China ao petróleo e sua capacidade de exportar mercadorias da maior economia da Ásia.