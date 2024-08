Novo aviso do iPhone: digitar quatro caracteres simples pode bloquear dispositivos Apple

Um bug descoberto recentemente gerou preocupações entre os usuários de dispositivos Apple, pois pesquisadores de segurança descobriram que digitar uma sequência específica de quatro caracteres pode fazer com que iPhones e iPads travem. O bug, que foi revelado pelo pesquisador de segurança na web Konstantin, representa um risco particular para dispositivos Apple que executam as versões mais recentes do iOS.

Konstantin compartilhou detalhes sobre o bug em uma postagem nas redes sociais no início desta semana, alertando os usuários sobre o impacto potencial em seus dispositivos. “Aparentemente, você pode fazer o Springboard do seu [interface de usuário móvel da Apple] iPhone travar com bastante facilidade,” ele escreveu, chamando a atenção para a vulnerabilidade que afeta a interface principal dos iPhones.

O bug pode ser acionado quando os usuários deslizam por todas as páginas da tela inicial e inserem os quatro caracteres específicos—dois sinais de aspas duplas seguidos por dois pontos duplos (“”::)—na barra de pesquisa da biblioteca de aplicativos. Uma vez que esses caracteres são inseridos, o Springboard do dispositivo trava, forçando o iPhone a reiniciar e retornar para a tela de bloqueio. O mesmo resultado pode ocorrer se os caracteres forem digitados na barra de pesquisa da página de configurações.

Leia também: Samsung adiciona reconhecimento de música ao ‘Círculo para buscar’ para uma integração de dispositivos mais inteligente

Konstantin emitiu um aviso claro para aqueles que desejam tentar: “Faça isso por sua própria conta e risco”, ele postou na rede social Mastodon, enfatizando as possíveis consequências de testar o bug em seu próprio dispositivo.

Não é uma ameaça de segurança

Apesar da natureza disruptiva do bug, especialistas tranquilizaram os usuários de que ele não representa um risco de segurança. Ryan Stortz, um pesquisador de segurança de iOS que analisou o bug, confirmou que não é uma vulnerabilidade que poderia ser explorada para fins maliciosos. “Não é um bug de segurança,” disse Stortz ao TechCrunch, um sentimento compartilhado pelo colega pesquisador de segurança de iOS Patrick Wardle.

Embora o bug cause principalmente o travamento e recarregamento do Springboard do dispositivo, alguns usuários relataram que suas telas piscam brevemente em preto antes de retornar à tela de bloqueio. Em certos casos, o bug foi acionado inserindo apenas os três primeiros caracteres da sequência.

O problema parece afetar dispositivos que estão executando a versão mais recente do iOS 17, bem como aqueles que estão testando a versão beta do iOS 18. A Apple ainda não comentou oficialmente sobre o bug, mas relatórios sugerem que uma próxima atualização do iOS, a versão 17.6.2, provavelmente incluirá uma correção para resolver o problema.