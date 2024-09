“Os Líderes do Hamas Pagarão Por Esses Crimes”: Biden Indignado Com Assassinatos de Reféns

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que estava “devastado e indignado” com a recuperação de seis corpos de reféns, incluindo o de um israelense-americano da Faixa de Gaza.

Descrevendo o desenvolvimento como “trágico” e “repreensível”, Biden, em 31 de agosto, advertiu de forma inequívoca que “os líderes do Hamas pagarão por esses crimes”, enquanto prometeu continuar trabalhando incansavelmente para negociar a liberação dos reféns restantes mantidos pelo grupo palestino.

O presidente dos EUA afirmou que as forças israelenses haviam recuperado, no sábado, seis corpos de reféns mantidos pelo Hamas em um túnel sob a cidade de Rafah.

“Agora confirmamos que um dos reféns mortos por esses cruéis terroristas do Hamas era um cidadão americano, Hersh Goldberg-Polin”, disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), almirante Daniel Hagari, foi citado pelo Times of Israel dizendo que os seis reféns recuperados do Rafah, no sul de Gaza, foram “brutalmente assassinados” pelo Hamas pouco antes da chegada das tropas da IDF.

Falando com repórteres após deixar uma igreja em Delaware, Biden disse: “É hora de acabar com esta guerra.” “Devemos terminar com esta guerra.”

A vice-presidente Kamala Harris disse em um comunicado que o Hamas “deve ser eliminado” e não pode ser permitido controlar Gaza.

Harris expressou suas condolências aos pais de Goldberg-Polin, Jon e Rachel, e declarou: “Não tenho prioridade mais alta do que a segurança dos cidadãos americanos, onde quer que estejam no mundo. O presidente Biden e eu nunca vacilaremos em nosso compromisso de libertar os americanos e todos os que estão mantidos reféns em Gaza.”

“O Hamas é uma organização terrorista maligna. Com esses assassinatos, o Hamas tem ainda mais sangue americano em suas mãos. Condeno fortemente a brutalidade contínua do Hamas, e o mundo inteiro também deve fazer isso. Desde o massacre de 1.200 pessoas até a violência sexual, a tomada de reféns e esses assassinatos, a depravação do Hamas é evidente e horrível”, disse ela em um comunicado da Casa Branca.

Goldberg Polin foi mantido refém enquanto tentava escapar dos terroristas que infiltraram o festival de música Nova e perdeu a mão em uma explosão de granada nos ataques de 7 de outubro.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse em um comunicado que o “coração de toda uma nação está despedaçado”. Ele afirmou que o assassinato dos reféns “prova a disposição do Hamas para cometer crimes contra a humanidade.” Ele acrescentou que o “objetivo sagrado” do país era trazê-los de volta para casa.

Após os ataques do Hamas em 7 de outubro, Israel lançou uma guerra contra o grupo palestino, na qual mais de 1.200 israelenses foram mortos e 250 foram feitos reféns, de acordo com autoridades israelenses.

(Com contribuições da ANI)