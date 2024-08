Prêmios Nacionais de Cinema 2024: Neena Gupta, Arijit Singh e Ayan Mukerji receberão 3 lakh de rúpias cada um

Os vencedores do 70º National Film Awards foram revelados na sexta-feira, 16 de agosto, no National Media Center em Nova Deli. Estrelas de Bollywood foram amplamente reconhecidas, com Neena Gupta ganhando o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em Uunchai, e Sooraj Barjatya sendo nomeado Melhor Diretor pelo mesmo filme.

Arijit Singh ganhou o prêmio de Melhor Cantor de Playback Masculino por Brahmastra, enquanto Ayan Mukerji foi homenageado com o prêmio de Melhor Filme na categoria AVGC.

Junto com seus troféus, os vencedores do National Film Award também recebem prêmios em dinheiro. De acordo com uma publicação líder, aqueles que ganham o Swarna Kamal (Lótus de Ouro) em categorias como Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Filme Infantil recebem cada um Rs 3 lakh.

Os vencedores do Rajat Kamal, que incluem categorias como Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro e Melhor Música, recebem Rs 2 lakh. Isso significa que Ayan Mukerji, juntamente com os produtores e diretor Sooraj R. Barjatya, receberão cada um Rs 3 lakh, enquanto Pavan Raj Malhotra, Neena Gupta e Arijit Singh receberão cada um Rs 2 lakh.

Entre os Vencedores do National Award, Kantara e KGF 2 se destacaram como grandes vencedores. Kantara ganhou Melhor Filme, com Rishab Shetty levando para casa o prêmio de Melhor Ator, enquanto KGF Chapter 2 de Yash foi nomeado Melhor Filme Kannada.

Gulmohar ganhou Melhor Filme Hindi, com Manoj Bajpayee recebendo uma Menção Especial. Nitya Menon e Maansi Paarekh compartilharam o prêmio de Melhor Atriz, e Sooraj R. Barjatya foi reconhecido como Melhor Diretor por Uunchai.

Na categoria de música, Pritam foi nomeado Melhor Diretor Musical por Brahmastra, enquanto A.R. Rahman ganhou o prêmio de Melhor Música de Fundo por seu trabalho em Ponniyin Selvan 2 de Mani Ratnam.

Anand Krishnamurthy, também de Ponniyin Selvan 2, ganhou Melhor Design de Som. Arijit Singh garantiu o prêmio de Melhor Cantor de Playback Masculino por Kesariya em Brahmastra, que também ganhou o prêmio de Melhores Efeitos Visuais sob a direção de Ayan Mukerji.

Vencedores do Prêmio Swarna Kamal que receberão um prêmio em dinheiro de Rs 3 lakh:

Melhor Filme: Attam (Diretor: Anand Ekarshi, Produtor: Ajith Joy)

Melhor Filme de Estreia de um Diretor: Fouja (Diretor: Pramod Kumar)

Melhor Filme que Proporciona Entretenimento Integral: Kantara (Produtor: Vijay Kiragandur, Diretor: Rishab Shetty)

Melhor Direção: Uunchai (Diretor: Sooraj Barjatya)

Melhor Filme na categoria AVGC (Animação, Efeitos Visuais, Jogos e Quadrinhos): Brahmastra-Part 1: Shiva (Casas de Produção: Dharma Productions, Prime Focus, Starlight Pictures; Diretor: Ayan Mukerji)

Vencedores do Prêmio Rajat Kamal que receberão um prêmio em dinheiro de Rs 2 lakh:

Melhor Ator: Rishab Shetty por Kantara

Melhor Atriz: Nithya Menen por Thiruchitrambalam (Tamil) e Manasi Parekh por Kutch Express (Gujarati)

Melhor Ator Coadjuvante: Pavan Raj Malhotra por Fouja (Harayanvi)

Melhor Atriz Coadjuvante: Neena Gupta por Uunchai

Melhor Cantor de Playback Masculino: Arijit Singh por Kesariya em Brahmastra-Part 1: Shiva