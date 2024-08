RETROCESSO: Quando a música vencedora do Oscar da RRR, ‘Naatu Naatu’, foi filmada na residência oficial de Volodymyr Zelenskyy

Enquanto o primeiro-ministro Narendra Modi visita a Ucrânia, é um bom momento para recordar um momento cinematográfico especial no passado recente do país. Há apenas alguns anos, a icónica canção ‘Naatu Naatu’ do filme RRR foi filmada na residência oficial do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, meses antes de a guerra estourar na região.

A canção mais tarde se tornou uma sensação global, ganhando o Oscar de Melhor Canção Original em 2023 e recebendo um Globo de Ouro na mesma categoria, sendo a primeira canção asiática a alcançar tal feito.

Enquanto isso, Modi visitou na sexta-feira a exposição multimédia Martyrologist sobre crianças no Museu Nacional de História da Ucrânia em Kyiv. Ele foi acompanhado por Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia.

O primeiro-ministro Modi ficou profundamente comovido com a exposição comovente montada em memória das crianças que perderam a vida no conflito. Ele expressou sua tristeza pela trágica perda de vidas jovens e, em sinal de respeito, colocou um brinquedo em sua memória, segundo um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

Antes, o PM Modi prestou homenagem a Mahatma Gandhi em sua estátua na capital ucraniana, Kyiv, e destacou a relevância da mensagem de paz de Mahatma Gandhi para construir uma sociedade harmoniosa.

O primeiro-ministro sublinhou a relevância intemporal da mensagem de paz de Mahatma Gandhi para construir uma sociedade harmoniosa. Ele observou que o caminho mostrado pelo Mahatma oferece soluções para os desafios globais atuais, segundo um comunicado de imprensa do Ministério das Relações Exteriores.

A estátua de Mahatma Gandhi, localizada no parque ‘Oasis da Paz’ em Kyiv, serve como um farol de esperança e paz para a humanidade. O primeiro-ministro também compartilhou uma foto em sua conta X e disse: “Prestei homenagens a Mahatma Gandhi em Kyiv. Os ideais de Bapu são universais e dão esperança a milhões. Que todos sigamos o caminho que ele mostrou à humanidade.”

Notavelmente, o PM Narendra Modi chegou a Kyiv na manhã de sexta-feira, sendo esta a primeira visita de um primeiro-ministro indiano à Ucrânia. A visita assume um significado ainda maior, pois ocorre num momento em que a região se encontra no meio de um conflito.

Na sua chegada ao Hotel Hyatt em Kyiv, o PM Modi recebeu uma recepção calorosa da comunidade indiana, com muitos estudantes aguardando a sua chegada e esperando ver o Primeiro-Ministro.