A Samsung lança uma ferramenta inovadora chamada ‘Circle To Search’ para modelos específicos

A Samsung está a expandir a sua inovadora funcionalidade “Circle to Search” para uma gama mais ampla de dispositivos, incluindo alguns smartphones e tablets de gama média.

Originalmente, a funcionalidade foi lançada com a série Galaxy S24 e, posteriormente, adicionada ao Z Fold6 e Z Flip6.

De acordo com o GSM Arena, a funcionalidade “Circle to Search” permite aos utilizadores pesquisar na web ao contornar uma parte de uma imagem, texto ou vídeo. A funcionalidade tem sido bem recebida pela sua conveniência e funcionalidade.

A partir deste mês, a Samsung começará a implementar o “Circle to Search” nos seus smartphones de gama média da série Galaxy A, incluindo o Galaxy A55, A54, A35 e A34.

Além disso, a funcionalidade estará disponível nos tablets Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+, de acordo com o GSM Arena.

A Samsung não especificou quais outros dispositivos receberão a funcionalidade “Circle to Search” no futuro, mas mencionou que a disponibilidade dependerá da região e do modelo.

A empresa também enfatizou que a funcionalidade é alimentada pela IA do Google, melhorando as suas capacidades de pesquisa em várias aplicações.

A série Galaxy da Samsung tem sido uma forte concorrente do iPhone da Apple, oferecendo uma ampla gama de dispositivos para atender às diversas preferências dos consumidores.

Este lançamento pode melhorar a experiência do utilizador ao trazer funcionalidades avançadas para uma gama mais ampla de dispositivos, reduzindo a diferença entre as ofertas de produtos de alta gama e de gama média.

