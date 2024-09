ChatGPT da OpenAI ultrapassa os 200 milhões de utilizadores semanais

O ChatGPT, lançado em 2022, rapidamente ganhou força por sua capacidade de gerar respostas semelhantes às humanas às solicitações do usuário.

A startup de IA OpenAI anunciou na quinta-feira que seu chatbot, ChatGPT, agora conta com mais de 200 milhões de usuários ativos semanais, dobrando sua base de usuários desde o outono passado. O rápido crescimento destaca a popularidade crescente e a adoção generalizada de ferramentas alimentadas por IA.

Lançado em 2022, o ChatGPT rapidamente ganhou tração por sua capacidade de gerar respostas semelhantes às humanas para prompts de usuários. Em novembro, o CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que o chatbot havia atingido 100 milhões de usuários ativos semanais. O último marco reflete a demanda acelerada por tecnologias de IA em vários setores.

A OpenAI relatou que 92% das empresas da Fortune 500 estão utilizando seus produtos, e o uso de sua Interface de Programação de Aplicação (API) automatizada, que facilita a comunicação entre programas de software, também dobrou desde o lançamento do GPT-4o mini em julho. O GPT-4o mini é um modelo de IA mais econômico e eficiente em termos de energia, projetado para tornar a tecnologia da OpenAI acessível a um público mais amplo.

O sucesso do ChatGPT contribuiu significativamente para a crescente proeminência da IA e elevou a avaliação da OpenAI, sediada em São Francisco, a novos patamares.

Em um desenvolvimento relacionado, a OpenAI e a startup de IA Anthropic assinaram acordos com o governo dos EUA para a pesquisa, teste e avaliação de seus modelos de IA, conforme relatado pelo Instituto de Segurança de Inteligência Artificial dos EUA.

Enquanto isso, relatórios da mídia sugerem que as gigantes da tecnologia Apple e Nvidia estão em discussões para investir na OpenAI como parte de uma nova rodada de captação de recursos que pode avaliar o criador do ChatGPT em mais de 100 bilhões de dólares. O principal apoiador da OpenAI, a Microsoft, também deverá participar do investimento.