Google apresenta perguntas e respostas do Gmail baseadas em IA para utilizadores Android, melhorando a gestão de e-mail

O Google lançou um novo recurso empolgante, o Gmail Q&A, agora disponível para usuários de Android que assinam o serviço Gemini. Esta atualização inovadora transforma significativamente a maneira como os usuários do Gmail interagem com seus e-mails, integrando funcionalidades avançadas assistidas por IA diretamente no aplicativo Gmail.

O Gmail Q&A aproveita o assistente de IA de última geração do Google, o Gemini, permitindo que os usuários interajam de maneira mais intuitiva com sua caixa de entrada. Com este recurso, os usuários podem pedir ao Gemini para executar várias tarefas, como localizar detalhes específicos em e-mails, exibir mensagens não lidas, mostrar mensagens de um remetente específico ou resumir e-mails sobre tópicos específicos.

O novo recurso é representado por um ícone de estrela preta ao lado da barra de pesquisa existente no aplicativo Gmail, simbolizando a transição do Google de funções de pesquisa tradicionais para um bate-papo interativo com IA. Para ativar o Gmail Q&A no Android, os administradores devem garantir que os recursos inteligentes e as configurações de personalização estejam ativados por meio do console de administração. Usuários individuais podem acessar o recurso através do ícone de estrela preta do Gemini no canto superior direito do aplicativo Gmail ou através do chip “resumir este e-mail”.

Inicialmente, o Gmail Q&A ajudará os usuários a buscar informações em sua caixa de entrada de e-mail. Espera-se que futuras atualizações estendam essa funcionalidade para incluir arquivos do Google Drive. O lançamento do Gmail Q&A está ocorrendo gradualmente nos domínios de Lançamento Rápido e Lançamento Programado, com visibilidade total prevista dentro dos próximos 15 dias.

Atualmente, o recurso Gmail Q&A está disponível para clientes do Google Workspace com complementos específicos, incluindo Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium e Google One AI Premium. O recurso está sendo lançado inicialmente para usuários de Android, com planos de expansão para usuários de iOS em um futuro próximo.