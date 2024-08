Google aprimora aplicativos Gemini com recursos avançados de IA

O Google anunciou duas atualizações significativas para seus aplicativos Gemini, expandindo suas capacidades com ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA). O anúncio, feito na quarta-feira, introduz a integração de “Gems”, um novo agente de IA, e o modelo de geração de imagens Imagen 3. Essas melhorias foram inicialmente apresentadas no Google I/O no início deste ano.

Gems: Funcionalidade Avançada de Chatbot de IA

Gems, o novo recurso para Gemini, representa um avanço notável na tecnologia de chatbot de IA. Esta ferramenta permite aos usuários criar versões especializadas do chatbot adaptadas a tópicos ou tarefas específicas. Esses mini chatbots, com um conjunto de dados limitado, são projetados para fornecer respostas mais precisas e relevantes.

O Google detalhou os benefícios do Gems, afirmando: “Com o Gems, você pode criar uma equipe de especialistas para ajudá-lo a pensar em um projeto desafiador, gerar ideias para um evento futuro ou escrever a legenda perfeita para uma postagem em mídia social.” Gems pode ser personalizado com instruções específicas para aumentar sua eficácia. Os usuários terão acesso a uma variedade de Gems pré-fabricados, incluindo papéis como Treinador de Aprendizado, Gerador de Ideias, Guia de Carreira, Editor de Escrita e Parceiro de Codificação. Este recurso estará disponível para usuários pagos, incluindo aqueles inscritos nos níveis Gemini Advanced, Business e Enterprise.

Imagen 3: Geração de Imagens de Última Geração

O modelo Imagen 3, a mais recente ferramenta de IA de geração de imagens do Google, será integrado aos aplicativos Gemini, oferecendo aos usuários capacidades aprimoradas para a criação de imagens. O Imagen 3 pode gerar visuais em vários estilos, como Nikon DSLR, GoPro, lente grande angular e mais. A ferramenta é projetada para produzir uma ampla gama de saídas, incluindo paisagens fotorrealistas, pinturas a óleo texturizadas e cenas de animação em argila.

Uma atualização notável com o Imagen 3 é sua capacidade de gerar imagens de pessoas. Esta funcionalidade foi removida anteriormente devido a preocupações sobre a geração de conteúdo tendencioso ou prejudicial. Para abordar essas questões, o Google implementou salvaguardas para reduzir o risco de deepfakes e introduziu o SynthID para marcação d’água de imagens geradas por IA.

Acesso e Limitações

As capacidades do Imagen 3 serão disponibilizadas para todos os usuários do Gemini, incluindo aqueles no nível gratuito, embora possam encontrar certas limitações em comparação com os usuários pagos. A empresa insinuou a possibilidade de edição inline de imagens geradas usando prompts de texto, embora detalhes específicos sobre essa funcionalidade não tenham sido fornecidos. É importante destacar que o Google declarou que o Imagen 3 não suportará a geração de indivíduos fotorrealistas, identificáveis, representações de menores ou conteúdo excessivamente sangrento, violento ou sexual.

Espera-se que essas atualizações para os aplicativos Gemini melhorem a experiência do usuário ao fornecer ferramentas avançadas tanto para comunicação quanto para tarefas criativas. A integração de Gems e Imagen 3 reflete o compromisso contínuo do Google com o avanço da tecnologia de IA e a expansão de suas aplicações.