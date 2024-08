Google decide continuar a venda do Pixel Fold original

A gigante tecnológica Google anunciou que continuará a oferecer o Pixel Fold original para venda, mesmo após a recente revelação do seu sucessor, o Pixel 9 Pro Fold.

De acordo com o GSM Arena, esta decisão foi tomada após a introdução oficial da família Pixel 9, incluindo o novo dispositivo dobrável, no início desta semana.

Inicialmente, a Google Store marcou o Pixel Fold como “não disponível” após o anúncio do Pixel 9 Pro Fold, levando a especulações de que o modelo dobrável original poderia ser descontinuado.

No entanto, a Google esclareceu desde então que o Pixel Fold retornará ao mercado depois que o novo Pixel 9 Pro Fold chegar às lojas em 4 de setembro.

Para aqueles que perderam a oportunidade de adquirir o Pixel Fold original antes de sua breve retirada, esta notícia é provavelmente um alívio bem-vindo.

De acordo com o GSM Arena, o dispositivo estará disponível novamente a partir do início de setembro, oferecendo outra oportunidade para entusiastas e potenciais compradores adquirirem este inovador telefone dobrável.

Embora a Google ainda não tenha confirmado quaisquer ajustes de preço para o Pixel Fold, é possível que a empresa possa introduzir um desconto de acordo com as práticas do setor.

Uma redução de cerca de 100 dólares pode estar a caminho, conforme o GSM Arena.

Isso pode tornar o modelo mais antigo mais atraente para os consumidores conscientes dos custos, embora não deva impactar significativamente as vendas gerais.

A Google apresentou os seus mais recentes avanços em inteligência artificial e hardware no nono evento anual “Made by Google”.

Realizado em 13 de agosto em Mountain View, Califórnia, o evento destacou o compromisso da gigante tecnológica em integrar a IA em todo o seu ecossistema de produtos, desde smartphones até dispositivos vestíveis, e revelou a nova série Pixel 9, juntamente com outras inovações, conforme o The Verge.

Em um post no blog resumindo o evento, a Google enfatizou sua visão de que a IA pode tornar a vida cotidiana mais produtiva, abrir novas formas de aprender e criar maneiras para as pessoas se expressarem. “Acreditamos que a IA pode tornar o dia a dia mais produtivo, abrir novas maneiras de aprender e criar formas para as pessoas se expressarem. Isso é especialmente verdadeiro quando a IA é incorporada aos dispositivos que as pessoas carregam com elas o tempo todo.”

O CEO da Google, Sundar Pichai, também compartilhou seu entusiasmo pelo lançamento em um post no X.

“Hoje no #MadebyGoogle, estamos compartilhando como estamos trazendo os avanços da IA para o móvel em todo o ecossistema Android. Também apresentamos nossos mais recentes dispositivos Pixel, incluindo os telefones Pixel 9, equipados com o Google Tensor G4 — nosso silício mais rápido e eficiente até agora,” escreveu ele.

O evento foi transmitido ao vivo na página oficial do YouTube da Google ‘Made By Google’.

A abordagem da Google abrange inovação em todas as camadas, desde a pesquisa e desenvolvimento de modelos até a integração da IA no sistema operacional Android e hardware personalizado.

Central para o anúncio foi a introdução da IA Gemini da Google, que agora inclui um modelo multimodal chamado Gemini Nano.

Este modelo de IA é projetado para analisar texto, imagens e fala, destacando o esforço da Google para tornar as capacidades avançadas de IA acessíveis em sua gama de produtos.

A série Pixel 9 marca uma expansão significativa na linha de smartphones da Google, com quatro modelos distintos: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Cada dispositivo apresenta designs atualizados, processadores poderosos e um conjunto de recursos impulsionados por IA.

De acordo com o The Verge, os modelos Pixel 9 apresentam uma linguagem de design renovada.

O Pixel 9 padrão agora possui uma tela maior de 6,3 polegadas e uma barra de câmera traseira reformulada que se projeta da parte de trás.

Em contraste, o Pixel 9 Pro XL oferece uma tela maior de 6,8 polegadas, posicionando-o como uma opção premium dentro da série.

O Pixel 9 Pro, que faz a ponte entre os modelos padrão e XL, inclui a maioria dos recursos avançados encontrados em seus equivalentes Pro.

Uma atualização notável em toda a série é a inclusão do novo processador Tensor G4.

Este chip melhora o desempenho da IA no dispositivo, o que é crucial para os recursos avançados introduzidos nestes modelos.

Todos os três modelos Pro vêm equipados com 16 GB de RAM, enquanto o Pixel 9 padrão possui 12 GB. Esse grande aumento de memória é projetado para suportar as funcionalidades exigentes de IA que a Google integrou nos dispositivos.

A série Pixel 9 apresenta várias novas funcionalidades de IA, especialmente focadas em fotografia e produtividade:

– ‘Magic Editor’: Esta ferramenta permite aos usuários “reimaginar” cenas em suas fotos, transformando partes de uma imagem usando prompts de texto para um novo visual criativo.

– ‘Add Me’: Um recurso projetado para facilitar fotos de grupo, permitindo aos usuários inserir-se em uma foto existente tirando uma foto inicial, entrando no quadro e usando a IA para mesclar as imagens de forma contínua.

– ‘Recall-Like Ability’: Uma nova função que ajuda os usuários a catalogar e recuperar informações a partir de capturas de tela, operando exclusivamente no dispositivo.

Além disso, a série Pixel 9 será a primeira na linha Android nos EUA a oferecer o Satellite SOS, um recurso de emergência semelhante ao de conectividade por satélite da Apple, fornecendo assistência vital quando fora das áreas de recepção convencional do telefone.

Este recurso deve ser disponibilizado com o Android 15 mais tarde este ano.

Inovações na Câmera

No que diz respeito às câmeras, a série Pixel 9 mantém a câmera principal de 50 megapixels f/1.7 encontrada nos modelos anteriores, mas com câmeras ultrawide atualizadas em toda a gama.

Os modelos Pro apresentam uma nova câmera frontal de 42 megapixels com foco automático, melhorando a qualidade das selfies.

O Pixel 9 Pro Fold, embora um pouco atrasado em especificações de câmera em comparação com seus equivalentes Pro, se beneficia de uma tela interna melhorada que agora é mais brilhante e maior, tornando-o mais funcional para várias utilizações.

Um dos aspectos mais esperados do lançamento da série Pixel 9 é sua estreia na Índia.

Isso marca a primeira vez que o dispositivo dobrável Pixel da Google estará disponível no segundo maior mercado de smartphones do mundo.

A série Pixel 9 será vendida através de cadeias de varejo físicas como Croma e Reliance Digital, além do parceiro online Flipkart, de acordo com o Tech Crunch.

Os novos dispositivos também serão suportados por três novos centros de atendimento para melhorar o suporte pós-venda.

Os preços da série Pixel 9 na Índia começam em Rs79,999 para o Pixel 9 padrão, com o Pixel 9 Pro a Rs1,09,999 e o Pixel 9 Pro Fold a Rs1,72,999.

As pré-vendas para o Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL começarão em 14 de agosto, com vendas iniciando em 22 de agosto.

Detalhes sobre a disponibilidade do Pixel 9 Pro serão anunciados mais tarde no ano.

Aqui está um resumo das especificações de cada modelo da série Pixel 9:

– Google Pixel 9:

Tela: OLED Actua de 6,3 polegadas com resolução de 1080 x 2424 pixels e taxa de atualização de 60-120Hz.

Processador: Google Tensor G4 SoC com coprocessador de segurança Titan M2.

RAM/Armazenamento: 12 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento.

Câmera: 50 MP grande-angular, 48 MP ultrawide e câmera frontal de 10,5 MP com foco automático.

Bateria: 4.700 mAh com certificação IP68 para resistência a poeira e água.

Software: Android 14 com sete anos de atualizações de sistema operacional e segurança.

– Google Pixel 9 Pro:

Tela: OLED Super Actua de 6,3 polegadas com resolução de 1280 x 2856 pixels e taxa de atualização de 1Hz-120Hz.

Processador: Google Tensor G4 SoC com coprocessador de segurança Titan M2.

RAM/Armazenamento: 16 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento.

Câmera: 50 MP grande-angular, 48 MP ultrawide, 48 MP telefoto e câmera frontal de 42 MP com foco automático.

Bateria: 4.700 mAh com certificação IP68 para resistência a poeira e água.

Recursos especiais: Chip de banda ultra larga para orientação espacial precisa.

– Google Pixel 9 Pro XL:

Tela: OLED Super Actua de 6,8 polegadas com resolução de 1344 x 2992 pixels e taxa de atualização de 1Hz-120Hz.

Processador: Google Tensor G4 SoC com coprocessador de segurança Titan M2.

RAM/Armazenamento: 16 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento.

Câmera: 50 MP grande-angular, 48 MP ultrawide, 48 MP telefoto e câmera frontal de 42 MP com foco automático.

Bateria: 5.060 mAh com certificação IP68 para resistência a poeira e água.

Recursos especiais: Chip de banda ultra larga para uma orientação espacial melhorada.

Além da série Pixel 9, a Google introduziu o Pixel Watch 3 e os Pixel Buds Pro 2.

Estes dispositivos complementam as novas capacidades de IA apresentadas durante o evento.

O Pixel Watch 3 apresenta melhorias no rastreamento de saúde e conectividade, enquanto os Pixel Buds Pro 2 oferecem

qualidade de som aprimorada e integração com as funcionalidades de IA da Google.

Os novos dispositivos da série Pixel 9, com suas funcionalidades inovadoras e ampla disponibilidade global, representam um avanço significativo para as estratégias de hardware e IA da empresa.

(Exceto pelo título, esta história não foi editada pela equipe do Newsx e foi publicada a partir de um feed sindicado.)