Índia ultrapassa os EUA para se tornar o segundo maior mercado móvel 5G do mundo: novo relatório

A Índia alcançou um marco significativo ao ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o segundo maior mercado móvel 5G do mundo, de acordo com um novo relatório. Os dados mais recentes destacam a rápida ascensão da Índia no cenário global 5G, atrás apenas da China.

As remessas globais de aparelhos 5G experimentaram um aumento robusto de 20% ano a ano no primeiro semestre de 2024, conforme relatado pela Counterpoint Research. A Apple emergiu como líder no mercado de aparelhos 5G, capturando mais de 25% da participação no mercado global. O aumento nas remessas da Apple foi impulsionado pela popularidade de suas séries iPhone 15 e 14.

A ascensão da Índia para a segunda posição no mercado global de 5G foi impulsionada pelas fortes vendas de aparelhos 5G económicos. Marcas proeminentes como Xiaomi, Vivo e Samsung contribuíram significativamente para este crescimento. O analista sénior Prachir Singh observou que a mudança na Índia se deveu em grande parte ao forte desempenho destas marcas no segmento económico, que registou um crescimento substancial.

A Samsung detinha a segunda maior participação globalmente, respondendo por mais de 21% das remessas de aparelhos 5G, apoiados por suas séries Galaxy A e S24. Tanto a Apple quanto a Samsung garantiram cinco posições cada na lista dos 10 melhores modelos 5G para o primeiro semestre de 2024, com a Apple dominando as quatro primeiras posições.

A tendência de aumento da adoção do 5G não se limita à Índia. Os mercados emergentes em todo o mundo estão a testemunhar um crescimento significativo à medida que os consumidores atualizam os seus dispositivos para a tecnologia 5G. A região Ásia-Pacífico liderou o mercado global, respondendo por 63% das novas remessas líquidas de 5G e comandando uma participação de 58% nas remessas globais de aparelhos 5G. A Europa, o Médio Oriente e a África também registaram um crescimento de dois dígitos nas remessas 5G.

De acordo com o Diretor de Pesquisa Tarun Pathak, espera-se que a expansão contínua das redes 5G e a crescente disponibilidade de aparelhos 5G acessíveis impulsionem um maior crescimento no mercado. À medida que a tecnologia 5G se torna mais acessível, é provável que a sua penetração em vários segmentos de preços continue a expandir-se, solidificando ainda mais a posição da Índia no mercado global de 5G.