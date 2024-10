Microsoft anuncia novas atualizações para o Copilot, consulte aqui

Num grande avanço, a Microsoft anunciou atualizações interessantes para o seu chatbot nativo, o Copilot, introduzindo novas funcionalidades de inteligência artificial (IA) que melhoram as capacidades de voz e visão.

Ao anunciar estas melhorias na terça-feira, estas funcionalidades visam fornecer aos utilizadores uma interface intuitiva que oferece “respostas rápidas e fluentes”.

Além disso, a funcionalidade Copilot Voice foi concebida para facilitar as conversas com as mãos livres, semelhante ao Gemini Live e ao modo de voz do Chatgpt. Além disso, a muito debatida funcionalidade Recall será expandida para todos os utilizadores internos do Windows este mês.

Numa publicação detalhada no blogue, a Microsoft descreveu as próximas características de IA que serão integradas na aplicação Copilot para iOS, Android, web e assistente Copilot no Windows.

Além disso, com a introdução de quatro opções de voz, os utilizadores podem agora dialogar em modo mãos-livres com o chatbot da Microsoft. Esta funcionalidade pode ser utilizada para sessões de brainstorming, consultas rápidas ou conversas casuais.

Além disso, a visão copiloto permite agora que o chatbot visualize o que o utilizador vê no ecrã e suporta consultas de voz sobre o conteúdo apresentado. Por exemplo, os utilizadores podem mostrar à IA uma imagem de um móvel e perguntar sobre a sua paleta de cores, materiais e outros detalhes.

Mas, para garantir a privacidade, esta funcionalidade é opcional e não funcionará até que o utilizador a ative explicitamente. Mesmo após a ativação, funciona atualmente com uma seleção limitada de sites, e a empresa garante aos utilizadores que os dados processados ​​não serão recolhidos ou utilizados para formação em IA.

Por último, a funcionalidade de recall da Microsoft, que captura capturas de ecrã passivas do portátil ou desktop de um utilizador para rastrear atividades locais, está agora a ser implementada para um público mais vasto. Esta funcionalidade está disponível para Windows Insiders que utilizem PCs Copilot+ este mês.