OpenAI assina novo acordo de conteúdos com a Condé Nast

Na terça-feira, a OpenAI de Sam Altman anunciou uma parceria plurianual com a Condé Nast, que verá o conteúdo das marcas da Condé Nast, incluindo a Vogue e a The New Yorker, integrado com os produtos da OpenAI, como o ChatGPT e o protótipo SearchGPT.

O diretor de operações da OpenAI, Brad Lightcap, enfatizou a dedicação da empresa na colaboração com a Condé Nast e outros editores de notícias para “garantir que, à medida que a IA desempenha um papel maior na descoberta e entrega de notícias, mantém a precisão, a integridade e o respeito pelos relatórios de qualidade”.

No seu memorando aos colaboradores, o CEO da Condé Nast, Roger Lynch, referiu que os setores das notícias e dos media digitais enfrentaram desafios significativos nos últimos anos, à medida que as empresas tecnológicas impactaram a capacidade dos editores de rentabilizar conteúdos. Assim, Lynch disse: “A nossa parceria com a OpenAI começa a compensar parte desta receita”.

No início dos últimos meses, a OpenAI garantiu também parcerias semelhantes com várias organizações noticiosas, como a revista Time, o Financial Times, Axel Springer (proprietário do Business Insider), o francês Le Monde e a espanhola Prisa Media.

No entanto, os detalhes financeiros do acordo não são revelados. Entretanto, a OpenAI lançou o seu motor de busca baseado em IA, o SearchGPT, em julho, com o objetivo de competir com o domínio de longa data do Google no mercado dos motores de busca.

De acordo com a empresa, está atualmente a trabalhar com os seus parceiros de notícias para recolher feedback e insights sobre o design e o desempenho do SearchGPT.