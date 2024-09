OpenAI definida para rodada de financiamento de US$ 6,5 bilhões com potencial reestruturação corporativa

OpenAI, criadora do ChatGPT e a startup de IA mais valiosa do mundo, está preparada para levantar US$ 6,5 bilhões em uma nova rodada de financiamento

OpenAI, a criadora do ChatGPT e a startup de IA mais valiosa do mundo, está prestes a levantar US$ 6,5 bilhões em uma nova rodada de financiamento. No entanto, o sucesso dessa rodada e a incrível avaliação de US$ 150 bilhões da empresa dependerão de uma significativa reestruturação corporativa, incluindo a remoção de um limite de lucro que restringe os retornos para os investidores, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Notas Conversíveis para Financiar a Rodada

O financiamento, que deverá ocorrer na forma de notas conversíveis, está gerando grande interesse dos investidores. De acordo com fontes, a rodada pode ser concluída em duas semanas devido ao rápido crescimento das receitas da OpenAI. Espera-se que investidores existentes como Thrive Capital, Khosla Ventures e Microsoft participem, enquanto novos apoiadores potenciais incluem Nvidia e Apple. A Sequoia Capital também está em negociações para retornar como investidora.

Mudança de Organização Sem Fins Lucrativos para Com Fins Lucrativos?

A remoção do limite de lucro exige a aprovação do conselho sem fins lucrativos da OpenAI, que inclui figuras importantes como o CEO Sam Altman e o empresário Bret Taylor, além de outros sete membros. A empresa também está explorando discussões legais sobre a transição de seu status atual sem fins lucrativos para uma “benefit corporation” com fins lucrativos, um modelo atualmente empregado por concorrentes como Anthropic e xAI.

Implicações para os Investidores

Se a OpenAI conseguir eliminar o limite de lucro, os primeiros investidores poderão obter ainda mais ganhos de suas contribuições iniciais. Atualmente, os retornos para os investidores estão limitados a 100 vezes o investimento original para aqueles que participaram da primeira rodada de financiamento da OpenAI. Este limite de lucro foi parte de um modelo que a OpenAI introduziu para arrecadar mais de US$ 10 bilhões nos últimos anos, impulsionado em grande parte pelos investimentos da Microsoft.

Crescimento Comercial e Mudanças no Foco

Embora a OpenAI tenha sido fundada com o objetivo de desenvolver uma inteligência artificial geral (AGI) para o benefício da sociedade, ela desde então acelerou seus esforços de comercialização. A OpenAI agora oferece serviços baseados em assinaturas, incluindo o ChatGPT, para consumidores e empresas, com mais de 200 milhões de usuários globalmente. O sucesso comercial significativo do ChatGPT e outros modelos de IA forneceu à OpenAI os recursos para continuar sua pesquisa de AGI, mas também significa que a empresa está equilibrando entre a lucratividade comercial e a responsabilidade ética.

Avaliação Dependente de Reestruturação

A avaliação de US$ 150 bilhões da OpenAI é contingente em uma reestruturação corporativa bem-sucedida, incluindo a remoção do limite de retorno para os investidores. Se a reestruturação não for aprovada, a OpenAI terá que renegociar os termos da rodada de financiamento e possivelmente reduzir sua avaliação. A próxima rodada de financiamento deverá fornecer os recursos necessários para continuar sua busca pela AGI, apesar dos altos custos associados a essa pesquisa.