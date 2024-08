Primate Labs revela Geekbench AI para avaliar o desempenho de aprendizagem automática

A Primate Labs, os criadores da popular suíte de benchmarking Geekbench, apresentaram uma ferramenta inovadora para avaliar as capacidades de aprendizado de máquina: Geekbench AI. Agora disponível para iOS, Android, Windows, macOS e Linux, este novo benchmark foi projetado para avaliar como os dispositivos lidam com tarefas de IA do mundo real, confirmou a GSM Arena.

Anteriormente conhecido como Geekbench ML durante a fase de visualização, o Geekbench AI está pronto para fornecer uma visão abrangente sobre o desempenho dos dispositivos no campo da inteligência artificial. A ferramenta avalia a eficiência e precisão das CPUs, GPUs e NPUs (Unidades de Processamento Neural) medindo sua capacidade de executar tarefas de aprendizado de máquina.

O Geekbench AI fornece três pontuações distintas para cada teste: precisão simples, precisão de meio e quantizada. Essas pontuações refletem não apenas a velocidade com que um dispositivo pode lidar com cargas de trabalho de IA, mas também sua precisão. O benchmark também inclui comparações de eficiência ao longo do tempo, fornecendo aos usuários uma visão detalhada das capacidades de IA de seus dispositivos, de acordo com a GSM Arena.

Suportando uma ampla gama de frameworks de IA, o Geekbench AI é versátil em diferentes plataformas. Integra o CoreML para macOS e iOS, OpenVINO para Windows e Linux, QNN para PCs Arm alimentados por Snapdragon e vários frameworks específicos de fornecedores para dispositivos Android. Cada teste é executado pelo menos cinco vezes para garantir que os dispositivos sejam testados em seu desempenho máximo.

A nova ferramenta está integrada no navegador Geekbench, permitindo comparações cruzadas entre diferentes dispositivos sem esforço. Este recurso permite que os usuários meçam e comparem a potência de processamento de IA de seus dispositivos com outros, tornando o Geekbench AI um recurso valioso tanto para consumidores quanto para desenvolvedores.

O Geekbench AI pode fornecer uma ferramenta essencial para avaliar o campo em crescimento do aprendizado de máquina e da inteligência artificial em uma ampla gama de dispositivos.

(Com contribuições da ANI)