Produção para iPhone na Índia: a empresa de investimento Jefferies diz que a Índia atinge 25% de envios globais até 2025

A produção do iPhone na Índia aumentou de menos de 1% em 2017 para 10% em 2023 graças à iniciativa ‘Make in India’ e ao esquema de incentivo ligado à produção (PLI). A firma global de investimentos Jefferies relatou que há planos para aumentar esse percentual para 25% dos embarques globais até 2025. O aumento da fabricação local da Apple na Índia é atribuído à introdução do esquema PLI para dispositivos móveis e à diversificação das cadeias de suprimentos globais.

Novos Modelos de iPhone a Caminho

A Apple está se preparando para lançar os mais recentes modelos iPhone 16 Pro e Pro Max na Índia após seu lançamento global na segunda-feira. A empresa planeja disponibilizar seus modelos ‘Make in India’ do iPhone 16 Pro e 16 Pro Max imediatamente após o lançamento.

Mudança da Produção do iPhone para Fora da China

A Apple pretende produzir mais de 50 milhões de iPhones anualmente na Índia como parte de sua estratégia para transferir parte da produção para fora da China. As exportações de iPhone da Índia tiveram um aumento significativo, alcançando US$ 12,1 bilhões em 2023-24, em comparação com US$ 6,27 bilhões em 2022-23. No geral, as operações da Apple na Índia foram avaliadas em US$ 23,5 bilhões no último ano fiscal (FY24).

Potencial para Maior Adição de Valor

A Jefferies observa que, embora as exportações de eletrônicos da Índia estejam crescendo rapidamente, ainda há potencial para mais adição de valor. O relatório também destaca que as importações de eletrônicos ainda são mais do que o dobro do valor das exportações, indicando oportunidades significativas para o fornecimento local.

Apoio Governamental à Manufatura

O governo indiano está fornecendo suporte PLI em 14 setores, totalizando 2 lakh crore de rúpias, com uma alocação adicional de 70.000 crore de rúpias para impulsionar o ecossistema de fabricação de semicondutores e displays.

Perspectivas de Crescimento Futuro

Especialistas do setor sugerem que a Apple deve continuar seu forte crescimento na Índia com o lançamento da nova série iPhone 16. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado pelo aumento da fabricação local sob a iniciativa ‘Make in India’ e apoiado por estratégias de marketing agressivas.

Prabhu Ram, VP do Grupo de Pesquisa da Indústria da CyberMedia Research, indicou que os novos iPhones podem ter um aumento de 30% nas vendas em comparação com a geração anterior do iPhone 15 durante o trimestre de lançamento.